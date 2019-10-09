Барнаульская дума официально дала старт кампании по «поискам» нового градоначальника

Новости 09.10.2019 10:10 1179

Депутаты Барнаульской городской думы приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Данный вопрос значился одним из первых в повестке заседания БГД 9 октября.

Решение было принято почти единогласно: 33 депутата проголосовали "за," еще три избранника воздержались.

С момента добровольной отставки предыдущего градоначальника Сергея Дугина прошло уже без малого два месяца. В настоящее время исполняющим обязанности мэра является первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

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Конкурс на должность нового градоначальника БГД намерена провести 6 февраля. Документы от соискателей будут принимать в первой половине декабря, затем начнется проверка со стороны конкурсной комиссии и силовых структур. После чего кандидатов, к которым не окажется претензий, допустят до конкурса. Напомним, что он будет признан состоявшимся, в случае, если комиссия рекомендует не менее двух человек.

Главу Барнаула предстоит избрать депутатам БГД большинством голосов.

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В состав конкурсной комиссии войдут 10 человек: пять из них назначает губернатор, другую половину – Барнаульская гордума. Список от представительного органа уже известен: это председатель БГД Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко; а также три председателя комитетов: по бюджету, налогам и финансам (Андрей Солодилов), по законности и местному самоуправлению (Иван Огнев), по экономической политике и собственности (Валерий Касплер).

Добавим, в конце сентября на сессии АКЗС был отклонен законопроект о возвращении прямых выборов мэра Барнаула. Инициатива исходила от трех оппозиционных фракций. Однако голосов коммунистов, эсеров и либерал-демократов не хватило для принятия документа.