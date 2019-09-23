В Славгороде задержан подозреваемый в нападении на девушек

Новости 08.10.2019 18:20 563

Следователями установлена личность подозреваемого в насилии над несовершеннолетними девушками. Им оказался 18-летний местный житель, передает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, вечером 18 сентября 2019 года в городе Славгороде подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. Кроме того, следователями установлены ещё три факта нападения мужчины на жительниц города Славгорода.

В настоящее время он задержан и допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.