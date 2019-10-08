«Допредупреждались». Суд обязал собственника восстановить дом купца Морозова

Новости 08.10.2019 16:40 1727

Суд вынес постановление о воссоздании памятника архитектуры в Барнауле. Речь идет о бывшей конторе купца Морозова, которая сгорела в январе 2018 года. Редакция «Политсибру» обратилась за комментарием к начальнику отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елене Кабановой.

По ее словам, собственники в течение года должны были провести отделочные работы, но этого не произошло. В результате Алтайохранкультура обратилась в суд. Историческое здание находилось на Ползунова 31/ пр. Социалистическом, 16.

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Как удалось выяснить «Политсибру», собственниками конторы купца Морозова являются сразу несколько предпринимателей, которые являются совладельцами фирмы ООО «АКС»: Колояр Кувшинников, Александр Голабургин и Андрей Юрьев. По информации СМИ, они не могут договориться о сотрудничестве.

Таким образом, судьба еще одного исторического здания в центре города пока неизвестна. По словам одного из собственников дома купца Морозова, Колояра Кувшинникова, проблема заключается в том, что контора - это частная собственность. На данный момент с другими собственниками памятника архитектуры можно договориться только через суд.

Действительно, восстановить «погорельца» не так-то просто за такой короткий срок. Владельцы утверждали, что на реконструкцию понадобится порядка 30 млн рублей.

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«Собственники не могут говорить о точной сумме, которая им понадобится на ремонт. Это будет известно, когда они выполнят проект. Все зависит от того, как владельцы будут приспосабливать здание, что в нем разместят – кафе или медучреждение. Например, ранее в бывшей конторе Морозова располагались магазины. Вполне возможно, что владельцы просто выполнят проект реставрации», - прокомментировала Кабанова.

Она отметила, что помимо этого судебного разбирательства составлены исковые заявления в отношении порядка еще пяти собственников объектов культурного наследия.

«Причем один из этих собственников является многообъектным. В этом году мы дотерпели, доуговаривались и допредупреждались до такой ситуации, что подали в суд и на федеральные структуры. Речь идет о доме купца Поскотинова, Минобороны с его объектами и еще одном объекте в Бийске, где собственник зашил здание сайдингом. По последнему зданию суд принял решение в нашу пользу», - пояснила Кабанова.

К слову, Алтайский край занимает первое место в Сибири по количеству объектов культурного наследия. И только последние годы судьбу этих зданий начали активно обсуждать.