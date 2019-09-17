Алтайские ученые требуют льготную ипотеку и 1,2 млрд рублей

Новости 08.10.2019 17:15 305

Алтайские ученые предложили председателю АКЗС создать в крае научно-технологический центр, увеличить финансирование науки и ввести льготную ипотеку для молодых ученых, передает пресс-служба регионального парламента.

На личном приеме у председателя АКЗС Александра Романенко, группа молодых ученых из АлтГУ представила полный проект закона, который, по их мнению, должен заложить основу для качественного роста алтайской науки. В частности, они предложили увеличить финансирование науки из краевого бюджета, направив на это до 1% от всех расходных обязательств – около 1,2 млрд рублей.

Ученые предложили создать на Алтае региональные научные центры, технологические платформы и научно-технологические центры в целях развития науки, техники и инновационной деятельности. Дополнить инновационную инфраструктуру предложено бизнес-инкубаторами, бизнес-акселераторами и инжиниринговыми центрами. Предусмотрены и льготы по региональным налогам для организаций, которые внедряют научно-технические результаты.

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Для борьбы с «утечкой мозгов» инициаторы предложили ввести пакет льгот и механизмов поддержки для молодых ученых, в том числе:

Выделение грантов на исследования;

Оплата научных командировок через специальный Фонд поддержки науки из бюджета;

Госзаказ на проведение научных исследований;

Специальные стипендии аспирантам, докторантам и научным работникам;

Льготная ипотека и выделение представителям науки бесплатной земли для строительства.

Также предлагается создать конкурс «стартапов» Алтайского края.

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Молодыми учеными инициативная группа предложила считать аспирантов, кандидатов наук до 35 лет и докторов наук до 40 лет, обучающихся и работающих в образовательных организациях на территории Алтайского края.

«Я бы не сказал, что проблемы алтайских ученых в чем-то оригинальны. Их даже сложно назвать проблемами. Скорее нужно говорить о потенциале развития, который нужно реализовывать немного в большей степени, чем это делается сейчас. Между регионами есть серьезная конкуренция за молодых ученых - и в рамках федеральных проектов, и в рамках конкретных вузов. С учетом этой конкуренции нам в регионе нужно провести серьезную работу, которая помогла сохранить этот потенциал в Алтайском крае. Задача в том, чтобы обеспечить оптимальные условия, в рамках которых ученый получит возможность работать на современном оборудовании и в хорошем коллективе единомышленников - то есть сможет максимально реализовать свой потенциал», – заметил член инициативной группы, ведущий научный сотрудник АлтГУ Николай Серегин.

По словам Александра Романенко, комитет АКЗС по здравоохранению и науке уже ставил вопрос о необходимости поддержки молодых ученых. Спикер выразил уверенность в том, что если регион сейчас не задумается о продвижении науки, поддержке молодых ученых, то он просто потеряет тот научный потенциал, который уже есть в регионе.

«Предложенный вами законопроект затрагивает новые направления. Например, отдельная глава полностью посвящена поддержке молодых ученых. Мы обязательно будем с ним работать и, думаю, что к концу этого года проект будет внесен в краевое Законодательное Собрание. После этого начнется более предметная работа над его содержанием», - добавил спикер краевого парламента.