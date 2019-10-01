Перемены почувствовали: зарплаты учителей в Алтайском крае начали расти

Новости 09.10.2019 8:15 711

Зарплаты учителей начали расти. С 1 сентября текущего года педагогические работники стали получать больше. Об этом ранее сообщал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Позднее глава региона Виктор Томенко подписал постановление об увеличении зарплатного фонда работников образования на 1 млрд рублей.

Что изменилось?



Увеличение ФОТ привело не только к переходу на новую систему оплаты труда, но и росту доходов ряда учительских групп. Основная часть здесь касается работников, зарплата которых после повышения МРОТ сравнялась с учебно-вспомогательным персоналом.

Кто сильнее всех почувствовал перемены?



В Минобрнауки Алтайского края пояснили, что новая система оплаты труда особенно справедлива по отношению к учителям малокомплектных сельских школ. Именно их в регионе подавляющее большинство. Если раньше средний оклад по региону составлял почти три тысячи рублей, то с нового учебного года он составляет уже 7,01 тысяч рублей, что говорит о росте в 2,5 раза (плюс компенсационная часть, в которую входит классное руководство, проверка тетрадей и прочее). Гарантированная часть выходит на уровень МРОТ.

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На ведь раньше до МРОТ просто доплачивали?



Да, раньше доплачивали, но теперь зарплата растет за счет дифференциации от оплаты труда обслуживающего персонала, которому по-прежнему будет идти доплата до МРОТ, но их заработок уже станет выше. Попадающие под эту категорию учителя (с доходом до 15 тысяч рублей) первые почувствовали рост своих доходов.

Как будут платить за количество учеников?



С этого года вводится добавочный коэффициент, ориентированный на число учеников в классе. Считая от 14 учеников, будет добавляться по 1,01 к общему окладу.

Сколько в итоге будут зарабатывать учителя?



В любом случае, как ранее говорил министр Костенко, зарплаты вырастут хотя бы на одну-три тысячи рублей. Средняя зарплата педагогов в Барнауле составит более 30 тысяч рублей, по краю - 27 тысяч рублей.

Как принималось решение о новых формах расчета зарплаты?



Во-первых, в министерстве велась постоянная работа с преподавательским составом. Более детально же меры прорабатывались силами специально созданной рабочей группы, в состав которой входили представители профсоюза и муниципалитета. Кроме того, свои соображения высказывали депутаты и сотрудники профессиональных организаций.

Что делать, если у меня возникли вопросы?



С десятых числе сентября министерство образования и науки Алтайского края запустило работу С десятых числе сентября министерство образования и науки Алтайского края запустило работу горячей линии по вопросам и проблемам, возникающих в образовательных учреждениях. Кроме того, горячие линии работают в каждом муниципалитете.