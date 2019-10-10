Жителей Алтая предупредили об угрозе падения частей ракеты

Новости 08.10.2019 16:14 514

Запуск космического аппарата «Протон-М» состоится 9 октября в 17 часов 18 минут местного времени с космодрома «Байконур», пишут «Новости Горного Алтая». Власти предупреждают жителей Республики Алтай об угрозе падения частей ракеты на территории региона.

Предполагается, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» будет оснащен разгонным блоком «Бриз-М», телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и космическим аппаратом по продлению срока службы спутников Mission Extension Vehicle-1.

На данный момент выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки №200 космодрома.

Стали известны также резервные даты запуска: 10 октября в 17 часов 17 минут, 11 октября в 17 часов 16 минут, 12 октября в 17 часов 15 минут, 13 октября в 17 часов 14 минут.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты изначально был запланирован на 30 сентября, но его отменили. Причиной изменения даты старта была названа проблема, которая связана с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов.

Добавим, власти ряда районов Горного Алтая обращаются с просьбой к жителям быть предельно внимательными во время испытаний. Специалисты советуют ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта. Информацию обо всех фактах падения фрагментов космического аппарата просят сообщать в администрацию сельского поселения или по единому номеру телефона вызова экстренных оперативных служб «112».