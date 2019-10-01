Алтайская прокуратура запретила задерживать школьников после звонка

Изменения в локальных актах школ Республики Алтай вступили в силу по требованию местной прокуратуры. Речь идет о праве учеников покидать занятия после звонка, а не после того как разрешит учитель, как этого требовали старые правила. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратурой Горно-Алтайска проведена проверка правил внутреннего распорядка учащихся в школах города. Установлено, что в семи школах правила не соответствует требованиям федерального законодательства», - пояснили на сайте ведомства.
По данным надзорного органа, норма о «звонке для учителя» и обязанности учеников приходить в школу за 15 минут до начала занятий, противоречит требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Таким образом, нарушались права детей на отдых между уроками.
На месте происшествия работали следователи и криминалисты
В школах требование прокуратуры исполнили незамедлительно.
«На незаконные положения принесены семь протестов, которые рассмотрены и удовлетворены, в локальные акты внесены изменения», - подчеркивается в пресс-релизе.
Напомним, что подобные нормы ранее были оспорены прокуратурой в Новосибирской области.