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Алтайская прокуратура запретила задерживать школьников после звонка

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Изменения в локальных актах школ Республики Алтай вступили в силу по требованию местной прокуратуры. Речь идет о праве учеников покидать занятия после звонка, а не после того как разрешит учитель, как этого требовали старые правила. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратурой Горно-Алтайска проведена проверка правил внутреннего распорядка учащихся в школах города. Установлено, что в семи школах правила не соответствует требованиям федерального законодательства», - пояснили на сайте ведомства.

По данным надзорного органа, норма о «звонке для учителя» и обязанности учеников приходить в школу за 15 минут до начала занятий, противоречит требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Таким образом, нарушались права детей на отдых между уроками.

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В школах требование прокуратуры исполнили незамедлительно.

«На незаконные положения принесены семь протестов, которые рассмотрены и удовлетворены, в локальные акты внесены изменения», - подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, что подобные нормы ранее были оспорены прокуратурой в Новосибирской области.

Автор: Политсиб.ру

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