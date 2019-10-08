Алтаю грозит срыв нацпроекта «Жилье»?

Новости 08.10.2019 14:15 1578

Объемы строительства жилья в Алтайском крае в текущем году упали на 12,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата за январь-август 2019 года.

Застройщиками края сдана 421 тысяча кв. м жилья (5 851 квартира). Это 87,7% от показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, объем индивидуального жилищного строительства практически не сократился (96,8% к январю-августу 2018).

4,9 млн кв. м необходимо ввести до конца 2024 года по нацпроекту «Жилье» во всех муниципальных образованиях края. Для этого нужно увеличить количество ежегодно вводимого жилья до 954 тысяч кв. м.

Общая сумма сданных в эксплуатацию кв. м в крае составляет 87,7% от показателя аналогичного периода прошлого года. При этом объем индивидуального жилищного строительства практически не сократился (96,8% к январю-августу 2018-го).

В Барнауле с начала года введено в эксплуатацию 273 979 кв. м жилья, что на 17,3% ниже, чем в 2018 году. Отметим, что в прошлом году здесь построено 520 тысяч "квадратов", хотя в планах значилось только 478 тысяч. Однако нынешний год может оказаться гораздо менее успешным – из запланированных к вводу 400 тысяч кв. м жилой площади введено пока что менее трех четвертей, тогда как до конца года осталось менее квартала.

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Объемы строительства в Бийске сократились еще заметнее – на 22,8%. В Новоалтайске и Рубцовске, наоборот, выросли на 6,5 и 11,6%, соответственно.

"Политсибру" обратился за официальным комментарием в региональный Минстрой.

UPD: В Минстрое уточнили, что по оперативным данным за январь-сентябрь в эксплуатацию введено 467 тысяч кв. м жилья. Это меньше, чем за соответствующий период 2018 года и составляет 67 % от целевого показателя за 12 месяцев.

При этом по объемам строительства Барнаул по-прежнему лидирует, за ним идет Новоалтайск, где в эксплуатацию введено 21 296 кв. м жилья, следом располагается Бийск – в нем сдано 11 741 кв. м. Самыми застраиваемыми районами стали Первомайский, Алтайский и Бийский.