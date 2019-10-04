«Главное - реализация»: что ждет алтайскую «пищевку» к 2035 году

Новости 08.10.2019 13:45 472

Проблемы и пути развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края до 2035 года обсуждают эксперты в рамках стратегической сессии, которая проходит при участии депутатов АКЗС, руководителей предприятий, краевой власти и других.

Участники рассматривали текущее состояние пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края, ее влияние на экономику региона, опыт успешно развивающихся предприятий. Кроме того был проведен анализ рисков развития этой отрасли.

Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармпромышленности и биотехнологиям Александр Большаков отметил необходимость обсуждения путей развития и поиска направлений, которые бы позволили бы пищевой перерабатывающей промышленности развиваться более динамично.

«Планируется рассмотреть и обсудить вопросы создания функциональных продуктов с последующим их выпуском на рынок, продвижение на региональный рынок, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК). На сегодняшний день главная задача у нас стоит не в производстве, а в реализации продукции», - сказал он.

Шире ассортимент и экспорт: форум «АлтайПродМаркет» состоялся в Алтайском крае Новости 04.10.2019 9:20 В мероприятии приняли участие ряд российский и иностранных компаний 1746

В рамках принятой еще в 2007 году стратегии социально-экономического развития Алтайского края, постоянно проводится ее актуализация. Причиной служат постоянные перемены в местной и мировой экономике.

За несколько лет планируется в два-три раза увеличить объемы производства и в таком же объеме реализовать долю экспорта. Таким образом, целевые ориентиры стратегии развития предусматривают сохранение темпов роста, сопоставимыми по ценам уровню 2018 года. Прирост к 2024 году должен составить 110,6%, а к 2035 году темпы должны ускориться в 1,4 раза. Что касается индекса производства пищевых продуктов, то с учетом сопоставимости по ценам 2018 года, к 2024 году он должен вырасти в 1,2 раза, а к 2035 году – в 2,3 раза.

По словам Большакова, на сегодняшний день продукция региона является уникальной из-за того, что она экологически чистая, безопасная и отвечает тем показателям качества, которого требуют реалии рынка. Именно поэтому, вопрос экспорта остается главной точкой роста. Вторым важным путем развития он назвал увеличение оборота глубокой переработки продукции АПК.

«Во всем мире это есть повсеместно, в России это также сейчас развивается, нам нужно понимать, что отставать в этой сфере никак нельзя. Нужно пытаться находить те ниши, которые способны занять именно наши предприятия», - отметил начальник Алтайпищепрома.

Эксперты сошлись во мнении, что в Алтайском крае следует уделить внимание развитию глубокой переработки зерновых, масличных культур, мясного сырья, которое позволило бы организовать безотходное производство. В профильном управлении дали понять, что в ближайшие годы совместно с краевыми предприятиями такая работа будет вестись, но нужно понимать, что выход на безотходное производство за счет глубокой переработки стоит немалых денег.

Минсельхоз разъяснил ситуацию с уборкой урожая в Алтайском крае Новости 02.10.2019 10:20 Уборка идет опережающими темпами, но не везде 857

Кроме того, проблема в том, что существующие рынки сейчас заняты ведущими мировыми производителями, специализирующимися на глубокой переработке. Для организации такого, не самого дешевого производства, необходимо четкое понимание о маршрутах реализации продукции из Алтайского края.

«В этом направлении сейчас работают предприятия, инвесторы изучают рынки. Процесс не быстрый. Сегодня мы попытаемся приблизить наши цели и совместно с экспертами и предприятиями подумать, выслушать друг друга и все обсудить. На этом мероприятии мы узнаем, нужно ли это бизнесменам и какие темпы глубокой переработки могут быть достижимы к 2035 году. Необходимо понимание о необходимой господдержке для реализации таких планов», - заявил Александр Большаков.

На сегодняшний день предприятия Алтайского края экспортируют свою продукцию в 23 страны, в числе которых страны ЕС, Канада, Китай и США. Краевые переработчики имеют потенциал для развития отечественного рынка, так и возможность выхода на мировой. По итогам 2018 года объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из региона составил 198,4 млн долларов, что на 6,7% выше уровня предыдущего года.