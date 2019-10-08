Власти рассказали, почему могилы детей оставались раскопанными в Барнауле

Новости 08.10.2019 12:35 600

На кладбище в барнаульском поселке Власиха обнаружены брошенные могилы. По результатам служебной проверки виновные в ситуации будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на слова заместителя главы администрации города по строительству Сергея Дёмина.

Тревогу забили после публикации в СМИ о ненадлежащем захоронении безродных людей. По некоторым данным, речь идет о могилах нескольких детей. Региональный Следком проводит по данному факту служебную проверку.

Отмечается, что комитетом по управлению муниципальной собственностью Барнаула 7 октября была проведена выездная проверка. В результате выяснилось, что со 2 по 7 октября катафальным транспортом на Власихинское сельское кладбище были доставлены 9 тел умерших.

Следком проводит проверку по факту заброшенных могил на кладбище в Барнауле Новости 08.10.2019 7:10 По результатам проверки будет принято процессуальное решение 639

«Могилы для их захоронения были подготовлены, но из-за поломки трактора были закопаны вручную, при этом толщина слоя земли над гробом не превышала 50 см. Таким образом, не были предприняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных», - говорится в сообщении мэрии.

Как рассказала председатель комитета по управлению муниципальной собственностью города Светлана Фоминых, администрация кладбища не проинформировала о проблемах, которые возникли в результате выхода из строя техники.

«Как только была получена информация о факте ненадлежащего захоронения, руководители комитета выехали на место, одновременно МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» направила трактор на сельское кладбище для устранения ситуации. Оперативно были приняты меры по приведению могил в надлежащие состояние, в течение часа эти работы были выполнены. С руководителей похоронной службы города и Власихинского сельского кладбища взяты объяснительные», - пояснила Фоминых.

Сергей Демин провел совещание с руководителями комитета по управлению муниципальной собственностью города и МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула».

«В настоящее время ведется служебное разбирательство, по итогам которого будет дана оценка действиям или бездействию администрации кладбища, руководителей похоронной службы и должностных лиц. Виновные будут привлечены к ответственности», - прокомментировал ситуацию Сергей Дёмин.