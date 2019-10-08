Восстановить институт сельских старост пытаются 52 региона

Новости 08.10.2019 13:10 1456

Сегодня Госдума РФ обсуждает законопроект об изменении статуса сельских старост, внесенный вологодским депутатом и поддержанный 52 регионами, включая Алтайский край.

Ранее во многих субъектах Российской Федерации, включая Алтайский край и Республику Алтай, а также Кузбасс и другие регионы, уже действовал институт старост, и в течение нескольких лет на этих территориях сложилась положительная практика его деятельности. Всё изменилось с принятием в прошлом году изменений в 131-й федеральный закон, которым был урегулирован статус старост.

«Многие возлагали на него надежды, но результат оказался совсем не таким, как ожидалось. Федеральный закон, по сути, зарегулировал деятельность старост так, что мы от многого полезного в своей практике вынуждены были отказаться», – так прокомментировал нововведения спикер АКЗС Александр Романенко на II слете старост сельских населенных пунктов Алтайского края, состоявшемся в конце августа.

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Что не так?

Согласно принятым поправкам, фактически, попала под запрет оплата деятельности старост и возникли многочисленные препятствия для их утверждения и деятельности. В частности, осложнили деятельность старост: необходимость местной прописки и выдвижение их посредством сельского схода, который зачастую просто невозможно (и негде) проводить.

«На практике активными старостами также являются граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в сельском населенном пункте, но обладающие зарегистрированными правами на недвижимое имущество (жилой дом, земельный участок), расположенное в данном населенном пункте. Однако данная категория активистов является наиболее эффективной и работоспособной в решении вопросов местного значения, что связано, в том числе, и с профессиональными качествами: наличие высшего образования, опыт руководящей работы, умение выстраивать конструктивные отношения с органами местного самоуправления. старостами. Кроме того, в отдаленных малочисленных деревнях и селах зачастую имеют регистрацию по месту жительства не более 10 человек и, как правило, все пенсионного возраста, а домовладений насчитывается более 50 единиц», – гласит текст пояснительной записки к законопроекту.

Решение схода граждан по выдвижению кандидатур старост носит рекомендательный характер, окончательное решение в данном случае принимают представительные органы муниципальных образований, в связи с этим, авторами поправок предлагается проводить вместо схода (требующего участия более чем половины жителей села) собрание граждан с предварительным всеобщим оповещением.

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В Алтайском крае и многих других регионах запрет на оплату труда сельских старост получил негативную оценку местных депутатов. Так, 14 марта в парламентском центре Алтайского края выступила председатель Первомайского районного Собрания депутатов Юлия Фролова. Она предложила законодательно предусмотреть трудовые отношения старосты с органами местного самоуправления и оплату его труда за счет средств местного бюджета. Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов сказал, что комитет планирует выйти с законодательной инициативой по этому вопросу, предложив изменения в соответствующие положения федерального закона. Решение было поддержано советом.

«В своем законопроекте мы обозначили три позиции. Первое: отменить запрет на трудовые отношения старост с муниципалитетом, что позволило бы вернуть оплату труда старост. Второе: отменить пункт, обязывающий старост проживать в этом населенном пункте. Жизнь бывает очень разнообразной, да и многие люди зарегистрированы в одном месте, а проживают фактически в другом. Наконец, мы предложили, чтобы старосты могли избираться не только сходом граждан, но и другими способами: собранием, конференцией граждан, решением совета депутатов», – сообщил Александр Романенко 30 августа.

В пояснительной записке подчеркивается, что закрепление на федеральном уровне уже ранее существующего в регионах института старост как одной из форм осуществления местного самоуправления населением, несомненно, положительно повлияет на развитие местного самоуправления в Российской Федерации и будет являться важным элементом взаимодействия населения с органами местного самоуправления при решении вопросов местного значения.

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Новый законопроект предлагает:

Установить возможность назначения старосты сельского населенного пункта не только от одного сельского населенного пункта, а также от нескольких сельских населенных пунктов, от части территории сельского населенного пункта, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа или межселенной территории;

Упростить процедуру участия населения для назначения старосты представительным органом муниципального образования путем проведения собрания граждан, исключив процедуру проведения схода граждан;

Расширить круг лиц, из числа которых может быть назначен староста сельского населенного пункта, дополнив его лицами, обладающими зарегистрированными правами на недвижимое имущество, находящееся в границах данного сельского населенного пункта (сельских населенных пунктов), и достигшими возраста 18 лет.

Отметим, что среди официальных отзывов на законопроект значится только один – от Алтайского заксобрания, признающий целесообразность предлагаемых поправок.

«Со столь большим количеством населенных пунктов для Алтайского края институт старост имеет особое значение. Наш регион является одним из самых продвинутых в части организации работы старост, но на самом деле старост у нас в крае недостаточно, тем более что во многих районах их пока нет, да и никогда не было», - признал председатель АКЗС.

Отзыв Правительства

В официальном отзыве правительства РФ на данный законопроект, опубликованном 23 сентября, целесообразность принятия поправок оспаривается. По мнению федеральных чиновников:

Выдвижение сельского старосты на собрании граждан приведет к утрате особенностей публично-правового статуса старосты, его легитимности и возможности вверения ему публичных полномочий, которые он должен осуществлять в интересах всех жителей сельского населенного пункта. Назначение сельского старосты не только из числа жителей сельского населенного пункта, но и лиц, не принадлежащих к местному сообществу, но обладающих зарегистрированными правами на недвижимое имущество на территории, от которой выдвигается староста, несет в себе риски смещения приоритетов в работе старосты и ослабления взаимосвязи с выдвинувшим его местным сообществом. Закрепление возможности выдвижения кандидатуры старосты на части сельского населенного пункта в случае, если в одном населенном пункте будут назначены два старосты и более, может привести к возникновению их конкуренции при выражении ими интересов всех жителей сельского населенного пункта.

«Следует отметить, что представление интересов жителей нескольких сельских населенных пунктов осуществляют депутаты представительных органов муниципальных образований, которые избираются на муниципальных выборах. Предоставление данной возможности сельским старостам приведет не только к конкуренции статусов указанных лиц, но и к ослаблению их внимания к вопросам конкретных сельских населенных пунктов, с целью решения которых и был введен институт старост. На основании изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – сообщается в документе.

Сейчас в районах Алтайского края работает более 250 старост. Фактически они выполняют ряд функций органов местного самоуправления.