Вышли в «плюс». Отток населения из Алтайского края прекратился

Новости 08.10.2019 12:00 1353

Впервые за продолжительное время Алтайкрайстат зафиксировал миграционный прирост в регионе. По итогам 8 месяцев текущего года число прибывших превысило количество уехавших из Алтайского края на 181 человека.

За период с января по август в край переехали 23 118 человек, тогда как предпочли покинуть родной регион 22 937 жителей. Между тем еще год назад за аналогичный период наблюдалась миграционная убыль населения. Тогда из края перебрались 25 644 человека, переехало же в регион только 22 644 жителей.

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Как заметно из приведенных выше цифр, переломить негативный тренд удалось во многом благодаря тому, что местные жители перестали покидать родной регион. Количество прибывших мигрантов практически не изменилось. С чем связана резко упавшая мобильность местного населения, однозначно сказать сложно.

Отметим, что внутрикраевая миграция за минувший год практически не изменилась: 28 363 против 28 409 человек.

Чаще всего жители края уезжают в другие регионы страны. Из иных субъектов РФ в край за восемь месяцев приехало 14 720 человек, а в обратном направлении проследовало 17 777 жителей. Годом ранее эта пропорция выглядела еще более пессимистично: 15 194 и 19 286 человек соответственно.

По-прежнему выручает статистику международная миграция. В край из-за границы с января по август прибыли 8398 человек, а уехали за рубеж - 5160. Миграционный прирост таким образом составил 3238 человек, годом ранее эта величина равнялась 1092. Стоит добавить, что практически все иностранцы, въезжающие в край, это жители стран СНГ.

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Если существующая тенденция сохранится и в оставшиеся месяцы до конца года, то по итогам всего календарного периода Алтайский край может продемонстрировать миграционный прирост на уровне 500-700 человек.