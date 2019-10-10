«Стальное дерево» помогло создать спортивную площадку в Заринске

Новости 08.10.2019 19:55 363

Мастер коксового цеха Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Андрей Киселев в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» открыл многофункциональную площадку для занятий спортом во дворе дома по пр. Строителей, 12.

Инициатор проекта с группой волонтеров забетонировал площадку, уложил специальное резиновое покрытие для безопасности, установил спортивное оборудование. Теперь дети близлежащих домов могут заниматься здесь мини-футболом, стрит-болом, волейболом, бадминтоном и теннисом.

В день открытия площадки аниматоры провели интерактивные игры, эстафеты и соревнования по мини-футболу. Дети получили сладости и призы. Фоторепортаж об открытии спортплощадки можно посмотреть по ссылке.

Помощь в проекте «Спорт для всех» Андрею Киселеву оказали благотворительный фонд «Милосердие», предприниматели города, Заринский политехнический техникум, управляющая организация «Домсервис», жители дома, волонтеры и коллеги.

«Мне очень хотелось внести вклад в развитие подрастающего поколения. Вопрос занятости детей в этом дворе крайне актуален. Рад, что у меня появилась возможность благодаря программе «Стальное дерево» создать условия для увлекательного и позитивного детского досуга», - отметил Андрей Киселев.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие». Победители получают целевые гранты до 300 тысяч рублей. В этом году в Заринске будут созданы площадки для спорта и семейного отдыха, установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.