Против «пафосной» зарплаты: почему педагоги музшкол Барнаула не вышли на пикет

Новости 08.10.2019 14:50 378

Учителя барнаульских музыкальных школ должны были выйти 7 октября на массовый митинг. Они намерены бороться за повышение зарплаты, их поддержали профсоюзы Алтайского края. Подробнее о том, почему педагоги все же решили повременить с протестами и что им взамен этого пообещали власти - в сюжете «ТОЛКа».

Преподаватель музыкальной школы №7 Александр Крутеев объяснил, сколько сейчас получают учителя:

«Ставка в школе сейчас – 6 тысяч рублей. Сейчас ее хотят приравнять к минимальному размеру оплаты труда. Если я работаю на одну ставку – я получаю МРОТ – это около 11 тысяч рублей. Если буду работать на две ставки, то я получу на тысячу больше», - подчеркнул Крутеев.

Доплата к зарплате до МРОТ - это стимулирующие выплаты. Как уверяют педагоги, эта надбавка ситуацию в целом не спасает. Суммы оплаты труда «скачут», а начисляют их нерегулярно.

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Преподаватель музыки Лариса Рубель заявила, что необходимо поднять ставки: «Мы не знаем, сколько денег поступает в школу. Нам дают куски, нас никто не предупреждает – когда точно будет поступление. Причем выдают зарплату с таким пафосом, как будто мы должны быть еще благодарны. Не надо мне давать стимулирующие выплаты и премию, поднимете мне ставку!»

В этом году городская администрация впервые с 2013 года подняла ставку преподавателям. К сожалению, всего на 4%. Это наоборот вызвало гнев учителей и недовольство профсоюзов, с требованием поднять базовую ставку с 6 тысяч до МРОТ преподаватели планировали выйти на пикет на площади Свободы.

Работники допобразования и профсоюзы решили, что главное не провести сам пикет, а добиться результата. В результате учителя музшкол дали городским властям еще немного времени.

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Главный профсоюзный работник от культуры Лариса Зорина утверждает, что на днях были проведены ряд совещаний с руководством городской администрации. Участники решили поднять базовую ставку до МРОТ, используя при этом средства, которые сейчас идут на дополнительные и нерегулярные выплаты.

«Мы договорились о том, что сейчас комитет по культуре и комитет по финансам Барнаула проведут ревизию бюджетных средств, которые сейчас даются от случая к случаю. Эти деньги пойдут в фонд оплаты труда», - пояснила Зорина.

Все работы чиновники должны завершить до конца октября. Профсоюзы настаивают, чтобы зарплаты преподавателей выросли уже с 1 января 2020 года.