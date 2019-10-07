Против «пафосной» зарплаты: почему педагоги музшкол Барнаула не вышли на пикет

Учителя барнаульских музыкальных школ должны были выйти 7 октября на массовый митинг. Они намерены бороться за повышение зарплаты, их поддержали профсоюзы Алтайского края. Подробнее о том, почему педагоги все же решили повременить с протестами и что им взамен этого пообещали власти - в сюжете «ТОЛКа».
Преподаватель музыкальной школы №7 Александр Крутеев объяснил, сколько сейчас получают учителя:
«Ставка в школе сейчас – 6 тысяч рублей. Сейчас ее хотят приравнять к минимальному размеру оплаты труда. Если я работаю на одну ставку – я получаю МРОТ – это около 11 тысяч рублей. Если буду работать на две ставки, то я получу на тысячу больше», - подчеркнул Крутеев.
Доплата к зарплате до МРОТ - это стимулирующие выплаты. Как уверяют педагоги, эта надбавка ситуацию в целом не спасает. Суммы оплаты труда «скачут», а начисляют их нерегулярно.
На данный момент предусмотрено увеличение на 4,3% фонда оплаты труда
Преподаватель музыки Лариса Рубель заявила, что необходимо поднять ставки: «Мы не знаем, сколько денег поступает в школу. Нам дают куски, нас никто не предупреждает – когда точно будет поступление. Причем выдают зарплату с таким пафосом, как будто мы должны быть еще благодарны. Не надо мне давать стимулирующие выплаты и премию, поднимете мне ставку!»
В этом году городская администрация впервые с 2013 года подняла ставку преподавателям. К сожалению, всего на 4%. Это наоборот вызвало гнев учителей и недовольство профсоюзов, с требованием поднять базовую ставку с 6 тысяч до МРОТ преподаватели планировали выйти на пикет на площади Свободы.
Работники допобразования и профсоюзы решили, что главное не провести сам пикет, а добиться результата. В результате учителя музшкол дали городским властям еще немного времени.
Повышение окладов на 4,3 процента только повысит градус напряженности
Главный профсоюзный работник от культуры Лариса Зорина утверждает, что на днях были проведены ряд совещаний с руководством городской администрации. Участники решили поднять базовую ставку до МРОТ, используя при этом средства, которые сейчас идут на дополнительные и нерегулярные выплаты.
«Мы договорились о том, что сейчас комитет по культуре и комитет по финансам Барнаула проведут ревизию бюджетных средств, которые сейчас даются от случая к случаю. Эти деньги пойдут в фонд оплаты труда», - пояснила Зорина.
Все работы чиновники должны завершить до конца октября. Профсоюзы настаивают, чтобы зарплаты преподавателей выросли уже с 1 января 2020 года.