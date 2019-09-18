Виноваты поминки: гепатит проник на Алтай из Приморья

Новости 08.10.2019 11:40 362

В сентябре текущего года в Усть-Коксинском районе зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом А. На 1 октября насчитывалось 35 заболевших, на 4-е их стало уже 39. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Республике Алтай.

В ведомстве утверждают, что практически все заразившиеся выявлены активно – при подворных обходах и массовом лабораторном обследовании жителей. Заболевание у многих только-только начиналось, поэтому своевременно начатое лечение позволило избежать тяжелых случаев. В классическом варианте (с пожелтением склер глаз и кожных покровов) болезнь проявилась у 9 пациентов, остальные 30 человек болели в легкой форме.

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«Этим и отличается коварство заразных болезней: расслабляться нельзя, потому что Республика Алтай – место паломничества многочисленных гостей региона, куда завоз инфекций, особенно в летнее время – вполне возможен. Вот и в нашем случае, по заключению эпидемиологов, на территорию Республики Алтай гепатит А был завезен из Приморья, а массовому распространению инфекции поспособствовали… поминки, на которых присутствовали 90 человек», – гласит текст опубликованного местным Роспотребнадзором релиза.

На данный момент проведена заключительная дезинфекция в домашних очагах, все контактные и граждане из группы риска – работники торговли, общепита, коммунальных служб (1649 человек) вакцинированы, установлено медицинское наблюдение за контактными. В селах района исследованы пробы воды на вирусы – все соответствуют норме. Усилена санитарно-просветительная работа среди населения по профилактике кишечных инфекций.

Последняя вспышка заболевания перед нынешней ситуацией в Усть-Коксинском районе наблюдалась в 2013 году.