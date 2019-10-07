Президент России Владимир Путин приедет в Сибирь в ноябре – СМИ

Новости 08.10.2019 10:50 381

Президент России Владимир Путин приедет в Омск в начале ноября на международный форум, передает «Континент Сибирь».

Отметим, в шестнадцатом по счету форуме встретятся глава России и Казахстана. Накануне Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсуждали предстоящую встречу во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Известно, подготовительные мероприятия к предстоящему событию идут уже в течении нескольких месяцев. Финансовые ресурсы Омску были предоставлены из федерального бюджета. Общая сумма составила 2 млрд рублей.

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По данным СМИ, главы обоих государств проведут в Омске только несколько часов. Планируется, что за это время они посетят выставку в местном экспоцентре, пленарное заседание «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», а после этого подпишут соответствующие двусторонние документы.

Напомним, что Путин был в Омске в конце августа 2018 года.