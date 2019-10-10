Алтайский сенатор провел совещание по вопросам развития производства органической продукции

Новости 08.10.2019 11:20 336

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов провел совещание по вопросам развития производства органической продукции в Российской Федерации.

Сенатор напомнил, что в 2020 году вступает в силу Федеральный закон об органической продукции. «В этой связи для нас чрезвычайно актуально, еще раз сверить часы, понять какие проблемы остались нерешенными, наметить походы к их решению».

Как сообщил парламентарий, эксперты прогнозируют в ближайшей перспективе значительный рост производства в России органической продукции. «У России уникальный экспортный потенциал на мировом рынке органического земледелия, так как она обладает колоссальными природными ресурсами. Значимым преимуществом перед другими странами является наличие неиспользованных земель сельхозназначения, обладающих высоким уровнем естественного плодородия и пригодных для введения в оборот. Таких земель в стране порядка 10,5 миллионов гектар».

Сергей Белоусов подчеркнул, что в последние несколько лет Россия показывала одни из самых высоких в мире темпов роста органического сельского хозяйства по ряду основных показателей. «Однако по фактическому состоянию рынка такой продукции страна серьезно отстает не только от развитых, но и от многих развивающихся стран».

По мнению сенатора, органическое сельское хозяйство может стать новой нишей для России на мировом рынке. При этом оно будет способствовать созданию условий и механизмов развития малых и средних сельскохозяйственных форм производства. Для таких форм сельского хозяйства, которые не способны конкурировать по цене с крупными транснациональными компаниями, органическое сельское хозяйство позволяет выигрывать конкуренцию за счет особого качества продукции и увеличивать свои доходы.

Сергей Белоусов выразил уверенность, что развитие органического сельского хозяйства будет способствовать расширению сельхозпроизводства на селе, сохранению здоровья почв, совершенствованию социально-экономической инфраструктуры села и повышению уровня жизни населения, внесет вклад в решение вопросов импортозамещения и продовольственной безопасности.

Однако, как сообщил парламентарий, при всей положительной роли вступающего в силу Федерального закона существует ряд проблем. «Это и введение в заблуждение потребителя относительно органической продукции путем использования иных терминов (эко, био), отсутствие аккредитованных органов по сертификации производителей органической продукции, недостаточная информационная поддержка этого направления, недостаток квалифицированных кадров, семенного, посадочного и племенного материалы для органического производства».

Необходимо также своевременно принять все подзаконные акты, активнее развивать стандартизацию, унифицировать требования к органической продукции в рамках ЕАЭС и с международным законодательством в этой сфере, добавил Сергей Белоусов. По его словам, при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию создана рабочая группа по мониторингу разработки и принятия нормативно-правовых актов

Сенатор подчеркнул, что с целью реализации норм закона уже разработан графический знак органической продукции в виде зеленого листа, утвержден порядок и форма его использования, создается единый государственного реестр производителей таких товаров.

В совещании приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, экспертного и профессионального сообществ.

Участники обсудили вопросы обеспечения контроля за производством и оборотом органической продукции, борьбы с ее фальсификацией, рассмотрели меры по созданию и развитию национальной системы сертификации.

По итогам дискуссии выработаны рекомендации Правительству РФ, Министерству сельского хозяйства РФ, Министерству науки и высшего образования России, Федеральной службе по аккредитации, Федеральному агентству по техническому регулированию и стандартизации, исполнительным органам государственной власти субъектов РФ.

В частности, Правительству РФ предложено создать и утвердить Стратегию развития органического сельскохозяйственного производства до 2030 года, проработать возможность создания условий для повышения инвестиционной привлекательности органического сельского хозяйства.

Главным побудительным стимулом алтайского сенатора продвигать идею органического сельского хозяйства, по его словам, является в частности то, что одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской Федерации является Алтайский край с площадью земельных угодий около 7 млн. га. И еще, по его мнению, очень важно, как то, что в органическом хозяйстве производственные процессы не зависят от поставок удобрений, пестицидов, гербицидов, антибиотиков, гормонов роста и т.д. Органическое сельское хозяйство меньше зависит от внешних экономических факторов. В нынешней экономической и политической ситуации это особенно важно, считает парламентарий. А увеличение доходов селян и сохранение здоровья почв создаст благоприятные условия для устойчивого развития сельских территорий, уверен сенатор.