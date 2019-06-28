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Алтайским чиновникам и бюджетникам пересчитают зарплату с 1 октября

Новости
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Заработная плата отдельным категориям работников бюджетных учреждений будет увеличена на 4,3% с 1 октября в Алтайском крае. Повышение коснется более 85 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также пересчитают зарплаты государственных гражданских служащих края и работников по должностям, не отнесенных к государственной гражданской службе. Отмечается,  что решение об этом было принято на федеральном уровне.

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Ранее глава региона Виктор Томенко подписал пакет документов по увеличению расходов на зарплаты работников бюджетной сферы и муниципальных служащих. Увеличение с начала года составило 11% и 15% соответственно.

Добавим, по итогам 2019 года фонд заработной платы вырос на 4,8 млрд рублей по отношению к 2018-му. Всего он составляет порядка 40 миллиардов рублей.

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Автор: Политсиб.ру

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