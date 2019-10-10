Преподаватель из Киргизии ведет занятия у студентов АлтГТУ

Новости 08.10.2019 10:16 255

В рамках реализации совместных образовательных программ с Кыргызским государственным техническим университетом им. И. Раззакова в Алтайский государственный технический университет прибыл Мерлан Алсеитов, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильного транспорта Киргизско-российского славянского университета, преподаватель Кыргызского технического университета им. И. Раззакова.

До завершения первого семестра он будет вести занятие по дисциплине «Организация перевозочного процесса и безопасность движения» у студентов факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, направления подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

«Совместно с киргизский вузом АлтГТУ реализует несколько программ двойных дипломов по направлениям подготовки факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, института архитектуры и дизайна и института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, – рассказывает декан факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ Алексей Баранов. – Реализация программ предполагает, в том числе академическую мобильность преподавателей, проведение совместных научных мероприятий».

Добавим, на этой неделе в АлтГТУ находится делегация Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова в составе проректора по научной работе и внешним связям Раи Султаналиевой, заведующего высшей школой дизайна Кылычбека Коеналиева и директора департамента по социальной, воспитательной и внеучебной работе Жылдыз Абдусаматовой.

Цель визита – обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества по вопросам организации краткосрочных стажировок преподавателей и реализации совместных образовательных программ магистратуры и бакалавриата. 11 октября представители киргизского вуза примут участие в работе первого заседания экономического совета регионов Большого Алтая.