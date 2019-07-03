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Рубцовский экс-депутат пойдет под суд

Новости
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Уголовное дело в отношении экс-депутата Рубцовского горсовета Игоря Раченкова передано в суд. Он обвиняется мошенничестве, с использованием своего служебного положения и в крупном размере. Об этом сообщает алтайский следком.

По данным следствия, в 2018 году между мэрией Рубцовска и ООО  «РИАЛ», директором которой является обвиняемый, были заключены муниципальные контракты по сбору, транспортировке и захоронению твердых бытовых отходов, собранных на территории муниципального образования и городского кладбища. Предприниматель изготовил фиктивные документы, согласно которым были существенно завышены объемы и стоимость выполненных Обществом работ по утилизации ТБО. В результате мошеннических действий директора, администрацией района предприятию была выплачена сумма в размере более 744 тысяч рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину отрицал, однако его доводы опровергнуты собранными доказательствами. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество предпринимателя наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Политсиб.ру

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