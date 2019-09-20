Краеведы бьют тревогу из-за плачевного состояния памятников деревянного зодчества

Новости 08.10.2019 8:15 441

Организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» провела первый в этом году рейд по историческому наследию Барнаула. Результаты оказались неутешительны и теперь активисты намерены обратиться в прокуратуру.

По мнению общественников, именно надзорное ведомство должно провести комплексную проверку краевого управления госохраны объектов культурного наследия из-за плачевного состояния памятников деревянного зодчества в городе.

Барнаульские активисты сняли фильм об исчезающем наследии города Новости 20.09.2019 12:55 Продолжительность видео - 57 минут 3250

В конце сентября эксперты осмотрели семь исторических построек в старом центре города, на улице Анатолия. Два объекта практически уничтожены временем и бесхозяйственностью – в аварийном состоянии здания первой в Сибири метеостанции и бывшая Зайчанская школа Общества попечения о начальном образовании. Особое беспокойство краеведов вызвал бывший жилой дом по улице Анатолия, 156 "а".

"После 2010 года была начата его реставрация, но работы не завершены до сих пор. Фактически оригинальный памятник утрачен. Сруб вообще похож на новый. Здесь, я думаю, нужна проверка прокуратуры", - рассказал руководитель местного отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг.

По всем выявленным нарушениям правозащитники обратились в краевую прокуратуру.

Власти отвергли претензии гражданских активистов к Алтайохранкультуре Новости 01.08.2019 8:45 Основные требования общественников остались без удовлетворения 1012

В ближайшее время эксперты во главе с кандидатом исторических наук, краеведом Данилом Дегтяревым обследуют оставшиеся объекты исторического наследия на улице Анатолия и перейдут к памятникам архитектуры советской эпохи на проспекте Ленина. Всего волонтеры планируют исследовать свыше 50 сохранившихся зданий. Все нарушения будут сфотографированы и впоследствии переданы в надзорные органы.