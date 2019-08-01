Экс-губернатор будет платить штраф государству в течение тысячи лет

Новости 08.10.2019 7:40 490

Бывший глава Кировской области Никита Белых должен оплатить штраф в размере 48,2 млн рублей. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, подлежащее аресту личное имущество можно оценить в 5-7 млн рублей. Находясь в колонии, он работает в библиотеке, где получает зарплату, на которую штраф оплатить не сможет. Белых утверждает, что по его подсчетам, на выплату штрафа с его зарплаты может уйти тысяча лет.

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Напомним, что экс-губернатор в 2018 году был признан виновным в получении взяток. Суд приговорил его в восьми годам тюрьмы и крупному штрафу.

«Для меня вопрос [откуда брать деньги]. Поэтому я обратился в суд с просьбой предоставить либо рассрочку, либо отсрочку, потому что возможности выплатить этот штраф у меня физически нет», — объяснил Белых.

Однако в суде ему отказали. Как говорит Никита Белых, на сегодняшний день какой-то конкретный механизм для выплаты штрафа отсутствует. Кроме того, все осложнено арестом его имущества, после реализации которого, оставшийся долг будет «висеть» на нем.

Белых добавил, что кроме его автомобиля и личных вещей, уже выставленных на торги, у экс-губернатора остались небольшая двухкомнатная квартира в Перми, купленная еще до прихода на госслужбу, несколько книг и сувениров.

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Сейчас, работая тюремным библиотекарем, он отдает с каждой зарплаты на штраф 4,8 тысяч рублей.

«Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно тысячу лет», — заявил он.

Приговор Белых был вынесен в феврале 2018 года. Экс-губернатора признали виновным по двум из трех вменяемых ему эпизодов взятки.

По версии обвинения, Белых получил от гражданина Германии Юрия Зудхаймера две взятки в размере €200 тыс. каждая в обмен на покровительство двум принадлежащим ему компаниям.