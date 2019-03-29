Следком проводит проверку по факту заброшенных могил на кладбище в Барнауле

Новости 08.10.2019 7:10 640

В Алтайском крае проверяют информацию о нескольких могилах, которые остались незакопанными на кладбище в барнаульском поселке Власиха, сообщает пресс-центр регионального Следкома.

«На сайте одного из информационных агентств опубликовано сообщение о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников. По данному сообщению организована доследственная проверка», - пояснили в СК.

Правоохранителям предстоит проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение, на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что на вышеуказанном кладбище расположены могилы детей, не имеющих родственников. Несколько дней их не могут закопать. Соответствующее видео снял и предоставил заведующий кладбищем.

К слову, комитетом по управлению муниципальной собственностью Барнаула также проводится выездная проверка по факту ненадлежащего захоронения безродных людей на кладбище в поселке Власиха.

Тем временем стало известно, что предельные цены на платные погребальные услуги в Барнауле вырастут. На сайте мэрии опубликовано соответствующее постановление за подписью и.о. главы города Вячеслава Франка.

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Последний раз предельные цены на услуги МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» устанавливались в 2017 году. В начале октября текущего года они были пересмотрены в сторону повышения.

Стоимость ручного рытья могил зимой не изменилась, тогда как для летнего периода цены выросли примерно на 10% (300-400 рублей). Так, стандартное рытье могилы (2 х 1 х 1,5 м) вручную в летний период подорожало с 3863 до 4276 рублей. В целом, стоимость большей части погребальных услуг осталась на прежнем уровне.