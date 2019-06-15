Бывший алтайский думец стал членом Общественной палаты Москвы

Новости 07.10.2019 18:35 762

Экс-депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков вошел в состав Общественной палаты Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Как передает «Интерфакс», смена состава в ОП произошла после того, как были досрочно прекращены полномочия трех человек. Речь идет о ректоре Государственного института русского языка им. Пушкина Маргарите Русецкой, олимпийской чемпионке Марии Киселевой и о директоре Ассоциации организаций содействия развитию просвещения в сфере ЖКХ «Школа грамотного потребителя» Александре Козлове. Все они избрались в Мосгордуму.

Помимо Рыжкова, Собянин включил в ряды ОП замдиректора ассоциации «Школа грамотного потребителя» Романа Иванова и гендиректора сети аптек «Столички» Евгения Нифантьева.

Стоит отметить, что на выборах в Мосгордуму Рыжков входил в рабочую группу Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб от кандидатов в депутаты.

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Всего в Общественной палате Москвы состоят 45 человек. 15 из них утверждает мэр Москвы, 15 - Мосгордумой, остальные 15 выбираются тайным голосованием первыми 30 членами.

Ранее Владимир Рыжков заявил о намерении попробовать силы на выборах в Госдуму 2021 года. Напомним, в сентябре 2016 года Рыжков баллотировался в Госдуму по Барнаульскому одномандатному округу. Однако в итоге политик набрал немногим более 11 %, пропустив вперед всех представителей парламентских партий.