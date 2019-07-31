В России утвердили квоты по приему иностранцев на работу

Новости 07.10.2019 19:05 450

Российское правительство установило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В основном в постановлении оставлены без изменений нормы текущего года. Например, в сфере прочего сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов фиксируется на уровне в 26% от общей численности сотрудников, в выращивании овощей — 50%, в строительстве — 80%.

Норма по строительству распространяется на все регионы, в том числе Алтайский край. А вот на территории Москвы, Дагестана, Бурятии и Амурской области меры другие.

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Кроме того, иностранные работники не смогут заниматься розничной торговлей в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках, а также прочей торговлей вне магазинов, палаток и рынков — в соответствующих категориях установленная правительством допустимая доля иностранцев равна 0%.

«Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке», — написано на официальном сайте правительства России.

По данным пограничной службы ФСБ, за первые шесть месяцев 2019 года в Россию на заработки приехали 2,4 млн мигрантов. Как правило это граждане стран СНГ.

Лидирует по числу прибывших Узбекистан — из этой страны приехали 918 тысяч человек, из Таджикистана — 523,9 тысяч, из Киргизии — 265 тысяч, из Украины — 164 тысяч, из Казахстана — 105,3 тысяч.