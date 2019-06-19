«Команда начинается с главы»: Сергей Цивилев объяснил массовые отставки руководителей муниципалитетов

Новости 07.10.2019 18:10 507

Кузбасский губернатор Сергей Цивилев прокомментировал кадровые перестановки, произведенные им в регионе, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что в течение недели с должностей сняты мэры Анжеро-Судженска (Дмитрий Ажечаков) и Юрги (Сергей Попов), а также главы Краснобродского городского округа и Ленинск-Кузнецкого района.

Цивилев объяснил кадровые изменения отсутствием изменений на указанных территориях.

«У нас произошли серьезные изменения по главам, и мы дальше будем проводить эту работу. Если район не меняется, значит, одна из проблем в команде района. А команда начинается с главы, с того, кто несет полную ответственность за район», - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в течение 2018 и 2019 годов Цивилев отправил в отставку глав Яшкинского района и города Мыски, а также семь заместителей губернатора: по строительству, здравоохранению, сельскому хозяйству, ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и экологии, туризму и взаимодействию с правоохранительными органами.