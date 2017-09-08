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Открытие музея-мастерской шоколада состоится в Барнауле

Новости
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Музей-мастерскую шоколада откроют в Барнауле 8 октября, сообщает пресс-центр  регионального правительства.

Музей будет проводить занимательные экскурсии по экспозиции «съедобных» фигур, угощать почти дюжиной сортов горячего шоколада и наливать душистый чай, специально подобранный для дегустации шоколадных лакомств.

Отмечается, что в перспективе музей будет принимать заявки на проведение организованных экскурсий для туристических и детских групп с элементами игровых мастер-классов.

В Алтайском крае откроется музей шоколада

В Алтайском крае откроется музей шоколада

Новости

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В обозримом будущем в Барнаул будут приглашать известных шоколатье в качестве ведущих мастер-классов по профессиональной работе с шоколадом. Музей-мастерская шоколада откроется по адресу: Барнаул, ул. Пушкина, 66. Время работы – с 11 до 20 часов.

Кстати,  в 2017 году музей шоколада  был открыт  в комплексе «Андреевская слобода» в Белокурихе-2. Самые интересные экспонаты музея – шоколадные статуэтки актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, художника и философа Николая Рериха.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

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1

Ну вот, а вы все плачитесь что нет производства в Алтайском крае!

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