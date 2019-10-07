Экс-мэр Горно-Алтайска получил условный срок по двум статьям УК

Новости 07.10.2019 16:45 2522

Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин приговорен к 4 годам условно за мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий главы местного самоуправления, с лишением права занимать должности на госслужбе на 3 года. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура просила суд назначить ему окончательное наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Допрошено более 180 свидетелей, проведено свыше 40 судебных экспертиз, объем материалов уголовного дела насчитывает 27 томов.

Дела Виктора Облогина

В 2014-2016 годах Виктор Облогин, используя свое служебное положение, приобрел за полцены принадлежащую городу легковую машину Toyota Land Cruiser Prado, стоимостью 1,52 млн рублей. С помощью фальсификации документов ее цена была определена в 807,8 тыс. рублей. Организовал незаконное изъятие более 17 млн рублей из федерального и регионального бюджета. Предоставил ООО «УК Центральная» муниципальные гарантии, причинив ущерб бюджету города на сумму 107,8 млн рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба в ходе расследования было арестовано имущество Облогина – два земельных участка, жилой дом, гаражный бокс, автомобиль, прицеп и 147 тысяч рублей. Самого Облогина отправили под домашний арест.

Под арестом его состояние здоровья ухудшилось – постоянно держалось высокое давление, вызывалась скорая помощь. 4 мая Виктор Облогин заявил в суде ходатайство об отводе судей Горно-Алтайского городского суда, однако судья Марина Соколовская отказалась его удовлетворять.

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Успешная голодовка

7 мая Облогин прекратил прием пищи и лекарств от диабета в знак протеста и потребовал, чтобы уголовные дела против него рассматривались судом за пределами Республики Алтай, так как убежден, что местные суды будут судить его предвзято. Известно, что через адвоката Виктор Облогин направлял Президенту РФ обращение на ту же самую тему – о рассмотрении его дел за пределами Республики Алтай.

В результате голодовки Облогин был госпитализирован. Городской суд Горно-Алтайска удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего мэра и изменил подсудимому меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Бывших не бывает

Облогин ранее был членом «Единой России», но после того, как против него возбудили уголовное дело, его членство было приостановлено. Находясь под следствием, экс-мэр выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госсобрания Республики Алтай. Самовыдвиженцем, так как разочаровался в политических партиях.

2 сентября врио главы республики Олег Хорохордин предложил Облогину войти в свою команду и занять пост советника по крупным инвестпроектам. Тот предложение принял и снялся с выборов в Эл Курултай.