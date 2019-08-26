Бийские депутаты «подстелили соломку» для своих коллег

Новости 07.10.2019 17:10 646

Депутаты Бийской городской Думы рассмотрели вопрос о протесте прокуратуры к нарушителям, неверно заполнившим декларации о доходах и имуществе. Изначально было известно, что решение принято заранее. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Со ссылкой на изменения в краевом законодательстве, комитет по законности и самоуправлению сообщил, что теперь закон позволяет не только лишать депутатов своих полномочий, но и наказывать их альтернативным способом, в частности вынесением предупреждения.

В итоге было принято решение о внесении изменений в муниципальный закон, опираясь на изменения в законе Алтайского края. За принятие проголосовали депутаты «Единой России» и КПРФ. В свою очередь эсеры и ЛДПР продолжили настаивать на более жестких мерах.

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По словам справороссов, наказывать депутатов необходимо по законодательству, действовавшему на момент совершения правонарушения.

Председатель Думы напомнил, что вопрос состоит не в лишении депутатов полномочий, а именно в изменениях в законе, которые принимаются в соответствии с вышестоящими законами. Однако, депутаты СР и ЛДПР уверены, что все делается для того, чтобы в будущем вопрос лишения депутатов полномочий рассматривался именно на основе измененного законодательства.

Установление новой ставки налога на имущество

Кроме того, мнения депутатов не сошлись в вопросе изменений налогового законодательства, а именно установления налоговой ставки на объекты недвижимости. В 2020 году для объектов недвижимости на территории города будет установлена кадастровая стоимость. С 2021 года извещения о задолженности будут поступать в зависимости от нее. Право выбора ставки остается за муниципалитетом. Она может варьироваться от 0,1 до 0,3 с возможностью снижения в будущем. Администрация Бийска предложила установить ее на уровне 0,3%.

Зампред Думы Игорь Степанов отметил, что законодательство позволяет снизить налоговую ставку, а вот поднять ее уже будет нельзя.

Наталья Быкова, председатель комитета по экономической политике, отметила, что комитет согласится с таким предложением, если только в будущем вопрос будет рассмотрен вновь с возможностью снижения ставок. Это не убедило оппозиционные фракции, которые голосовали против. Однако голосов «Единой России» хватило для того, чтобы провести предложение.