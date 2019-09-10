Герб Алтайского края до сих пор не входит в государственный геральдический регистр

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по разработке, утверждению и использованию официальных символов регионов.
Гербы и флаги только в трех регионах Сибири имеют окончательный официальный статус, так как они внесены в Государственный геральдический регистр. Речь идет о республике Хакасия, Иркутской и Новосибирской области.
Как сообщается на официальном сайте полпреда президента России в СФО, в этих же регионах сделана большая работа по оформлению официальных символов муниципальных образований. Отмечается, что это результат эффективного взаимодействия органов власти и специалистов в области геральдики.
Нынешний символ краевого центра не соответствует геральдическим нормам
«В других территориях такая работа требует активизации», – заметил Сергей Меняйло. По мнению полпреда, во всех субъектах Федерации округа приняты законы о региональных гербах и флагах, эти символы широко используются.
Согласно базовым требованиям к официальному статусу символики регионов и муниципалитетов, определенных в указах президента РФ, символы должны быть утверждены органами власти или местного самоуправления и включены в государственный геральдический регистр РФ. Этот регистр ведет Геральдический совет при президенте РФ.
Изменение отдельных элементов необходимо для внесения городских символов в Геральдический регистр РФ