Герб Алтайского края до сих пор не входит в государственный геральдический регистр

Новости 07.10.2019 16:19 409

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по разработке, утверждению и использованию официальных символов регионов.

Гербы и флаги только в трех регионах Сибири имеют окончательный официальный статус, так как они внесены в Государственный геральдический регистр. Речь идет о республике Хакасия, Иркутской и Новосибирской области.

Как сообщается на официальном сайте полпреда президента России в СФО, в этих же регионах сделана большая работа по оформлению официальных символов муниципальных образований. Отмечается, что это результат эффективного взаимодействия органов власти и специалистов в области геральдики.

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«В других территориях такая работа требует активизации», – заметил Сергей Меняйло. По мнению полпреда, во всех субъектах Федерации округа приняты законы о региональных гербах и флагах, эти символы широко используются.

Согласно базовым требованиям к официальному статусу символики регионов и муниципалитетов, определенных в указах президента РФ, символы должны быть утверждены органами власти или местного самоуправления и включены в государственный геральдический регистр РФ. Этот регистр ведет Геральдический совет при президенте РФ.

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Для справки, герб Алтайского края представляет собой щит французской геральдической формы, основание которого равно восьми девятым высоты, с выступающим в середине нижней части щита остриём. Нижние углы щита закруглены. Щит разделен горизонтальной полосой на две равные части: в верхней половине щита на лазоревом фоне, символизирующим величие, изображена дымящаяся доменная печь XVIII века, — как отражение исторического прошлого Алтайского края. В нижней части щита на красном (червлёном) фоне, символизирующим достоинство, храбрость и мужество, помещено изображение колыванской «Царицы ваз» (яшма с преобладанием зелёного цвета), хранящейся в Государственном Эрмитаже. Щит обрамлен венком из золотых колосьев, олицетворяющих сельское хозяйство как ведущую отрасль экономики Алтайского края. Венок перевит лазоревой лентой.