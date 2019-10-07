«Мы должны быть готовы ко всему»: власти рассказали о готовности Алтайского края к зиме

Новости 07.10.2019 15:20 1382

По состоянию на понедельник, 7 октября отопительный сезон можно считать стартовавшим. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ по Алтайскому краю Иван Гилев. Он отметил, что отопление было подано в период пониженных температур с 29 сентября по 4 октября.

Гилев напомнил, что все проблемы в сфере подготовки к отопительному сезону были озвучены ранее на правительственном заседании, 18 сентября. Таким образом, краевое руководство о текущих проблемах осведомлено.

«Стоит отметить короткие сроки запуска теплоснабжение в этом году. Годом ранее этот процесс был затянут до трех недель. Отопительный сезон, на сегодняшний день стартовал в 62 муниципальных образованиях на 100%. Однако, не везде оборудование запустили. Буквально по одной, по две котельных на школу, детский сад и так далее. С неподключенными соцобъектами оказались три района», - заявил министр.

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Речь идет о Змеиногорском районе (село Барановка), Третьяковском районе (село Михайловка) и Немецком национальном районе (поселок Кусак). В первых двух районах, по словам Ивана Гилева, заканчиваются работы по повышению надежности теплоснабжения. Изначально, работы планировались на следующий год, но было решено закончить их уже сейчас, так как ближайшую неделю погода будет благоприятной. Поселок Кусак, где два года назад произошла авария, также претерпел досрочную замену оборудования в 2018 году. В этом году оно дорабатывается, так как тепломагистраль там относится к проблемной в плане эксплуатации из-за ее формы устройства.

«Уверен, что в течение двух дней теплоснабжение там запустят. Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день запуск теплоснабжения у нас оценивается на 97%. Что касается запуска по соцобъектам, то там процент составляет приблизительно 98,9%. Фактически, три детских сада, три школы и одна больница остаются без тепла. Также часть жилого сектора. До конца недели все котельные, социальные объекты и все жилые дома будут подключены», - сказал глава регионального Минстроя.

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В текущем году, напомнил министр, более чем в три раза был увеличен объем реконструкции магистральных теплосетей. Было переложено 30 км сетей. Также кратно увеличен объем финансирования на эти цели со стороны СГК. В приоритете были именно те теплосети, на которых оборудование было больше всего изношено. По краю было также заменено более 100 км теплосетей.

«Несмотря на весь пласт проведенных работ, мы просто обязаны ожидать технические нарушения. К ним необходимо быть готовыми. Гадать тут бессмысленно. Мы должны обеспечить для потребителей наиболее быстрое и незаметное устранение возможных аварий», - дал понять Иван Гилев.

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Услугами теплоснабжения у в Алтайском крае обеспечены 260 населенных пункта. В это число входят более 20 тысяч домов, 924 детских сада, 1204 школы, 920 больниц. Теплоснабжающий комплекс ЖКХ включает в себя 1830 котельных малой энергетики, почти 3,5 тысячи км тепловых сетей.