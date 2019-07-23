Прием заявок на должность главы города завершился в Заринске

В Заринске окончен прием заявлений на участие в конкурсе на должность главы городской администрации. Об этом сообщает сайт мэрии.
Всего на этот пост претендуют пятеро кандидатов, среди которых:
Конкурс пройдет с 10 октября по 15 ноября. По мнению экспертов, наивысшие шансы на получение должности – у Виктора Азгалдяна. Временно исполняющим обязанности является первый вице-мэр Сергей Иванов.
«Политсибру» прогнозировал скорую отставку действующего на тот момент градоначальника Ивана Терешкина еще в мае. 23 июля он заявил о досрочном сложении полномочий, однако по просьбе губернатора Алтайского края Виктора Томенко согласился доработать до конца лета.
Иван Терешкин более 30 лет отработал на руководящих должностях в муниципалитете