Прием заявок на должность главы города завершился в Заринске

Новости 07.10.2019 15:45 429

В Заринске окончен прием заявлений на участие в конкурсе на должность главы городской администрации. Об этом сообщает сайт мэрии.

Всего на этот пост претендуют пятеро кандидатов, среди которых:

Глава Заринского района Виктор Азгалдян (55 лет);

Глава Заринского почтамта Андрей Камышев (54 года);

Начальник операционного офиса ООО КБ «Алтайкапиталбанк» Константин Булавин (39 лет);

ИП Алексей Лесюков (37 лет);

Мастер ОАО «Алтай-кокс» Антон Букин (33 года).

Конкурс пройдет с 10 октября по 15 ноября. По мнению экспертов, наивысшие шансы на получение должности – у Виктора Азгалдяна. Временно исполняющим обязанности является первый вице-мэр Сергей Иванов.

«Политсибру» прогнозировал скорую отставку действующего на тот момент градоначальника Ивана Терешкина еще в мае. 23 июля он заявил о досрочном сложении полномочий, однако по просьбе губернатора Алтайского края Виктора Томенко согласился доработать до конца лета.