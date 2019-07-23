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Прием заявок на должность главы города завершился в Заринске

Новости
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В Заринске окончен прием заявлений на участие в конкурсе на должность главы городской администрации. Об этом сообщает сайт мэрии.

Всего на этот пост претендуют пятеро кандидатов, среди которых:

  • Глава Заринского района Виктор Азгалдян (55 лет);
  • Глава Заринского почтамта Андрей Камышев (54 года);
  • Начальник операционного офиса ООО КБ «Алтайкапиталбанк» Константин Булавин (39 лет);
  • ИП Алексей Лесюков (37 лет);
  • Мастер ОАО «Алтай-кокс» Антон Букин (33 года).

Конкурс пройдет с 10 октября по 15 ноября. По мнению экспертов, наивысшие шансы на получение должности – у Виктора Азгалдяна. Временно исполняющим обязанности является первый вице-мэр Сергей Иванов.

«Политсибру» прогнозировал скорую отставку действующего на тот момент градоначальника Ивана Терешкина еще в мае. 23 июля он заявил о досрочном сложении полномочий, однако по просьбе губернатора Алтайского края Виктора Томенко согласился доработать до конца лета.

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Автор: Политсиб.ру

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