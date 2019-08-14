Алтайский следователь-насильник дал первые показания в суде на Кипре

Новости 07.10.2019 14:50 375

Алтайского серийного насильника Александра Сатлаева, которого накануне задержали на Кипре, допросили в суде. Об этом сообщает «КП-Барнаул» со ссылкой на кипрские СМИ.

Как удалось выяснить, Сатлаев частично дал признательные показания: он сознался, что совершил грабеж, но изнасилование до сих пор отрицает. Он официально задержан на два месяца.

Напомним, мужчина был задержан кипрской полицией после нападения и ограбления девушки. У нее он украл 80 евро и 300 турецкий лир. Бывший следователь задушил девушку до потери сознания. Спустя некоторое время полицейские вычислили преступника по камерам наблюдения. Затем появились новые подробности: жертва заявила, что во время нападения подверглась еще и сексуальному насилию. После экспертизы генетические следы Сатлаева были обнаружены на ее полотенце. На данный момент проводится более подробная экспертиза.

Бывший «следователь-маньяк» из Горного Алтая совершил новое преступление в Барнауле? Новости 14.08.2019 16:35 По имеющимся данным, в Барнауле распространили ориентировку на Александра Сатлаева, уже судимого за сексуальные преступления в Горном Алтае 3615

Представитель полиции города Кириния Аднан Кардешлер ранее обратил внимание, что до нападения Сатлаева, в городе произошло еще три случая изнасилования женщин. При этом они имеют почерк, который свойственен задержанному россиянину. Теперь задержанного проверят на причастность к этим преступлениям.

К слову, Россия не признает суверенитет данного государства. Дипломатические отношения между странами отсутствуют, поэтому вопрос выдачи экс-следователя маловероятен.

Напомним, в августе-сентябре Интерпол разыскивал Сатлаева, который отсидел 5,5 лет за изнасилование женщин. В марте этого года 27-летний мужчина вышел на свободу раньше на год, а в августе снова напал на женщину в Барнауле. Она рассказала, что насильник шел за ней, потом в подъезде схватил ее сзади на шею, стал душить, изнасиловал и сбежал. Серия подобных изнасилований прокатился по Горно-Алтайску в 2013 году. Жертвами преступлений стали восемь женщин.

Добавим, насильника поймали, когда одна из камер видеонаблюдения зафиксировала его машину возле кафе, где он напал на женщину ранним утром. Его коллеги в тот момент взяли его стакан и сигарету как образец анализа ДНК. И тот совпал с образцами, найденными на теле жертв.