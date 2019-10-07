Прошлое, настоящее и перспективы: что происходит с барнаульским Ковшом (фото)

Новости 07.10.2019 13:55 1800

Завтра, 8 октября, состоится судебное заседание по иску ООО «Акватория» к Росимуществу. Суд рассмотрит результаты экспертизы, которая должна была установить наличие или отсутствие причальной набережной или ее остатков на барнаульском Ковше.

Корреспондент «Политсибру» побывал на Ковше и никаких оследов причала не обнаружил. Местный рыбак сообщил, что все его остатки давно демонтированы.

Суды у воды

В прошлом году Росимущество уже подавало в суд на «Акваторию», однако спорная территория была признана собственностью последней. Еще одно заинтересованное лицо – ООО «Транском», которое также претендует на данный участок, подало апелляцию, однако 27 сентября она была отклонена, поскольку подача произошла с нарушениями. 3 октября «Транском» подал обновленный пакет документов. На следующий день свой отзыв на жалобу в суд представило Минимущества края.

В настоящий момент на спорном участке «Акватория» завершает строительство многоэтажного жилого дома. На территории строительства побывал фотограф Олег Укладов, запечатлевший нынешнее состояние данной части Ковша на серии снимков, которую мы приводим ниже.

Кроме того, «Политсибру» приводит ниже подборку снимков Олега Укладова, сделанных в 2013 году.

Парк-набережная

3 октября в городском сообществе «Шпиль» в Facebook Ян Строков опубликовал пост, в котором заметил, что на Ковше, по примеру некоторых городов центральной России, можно было бы устроить парковую зону, совмещенную с набережной.

«В Барнауле нет ни одного парка у воды <…> выход к воде ограничивается не слишком длинной набережной Оби и кусочком Барнаулки у Старого базара <…> Территория Ковша — это «два в одном»: и широкий водный канал, и большая зеленая зона. Парк плюс набережная. Это сочетание уже само по себе будет притягивать горожан, для него не нужно придумывать дополнительные смыслы, достаточно сделать несложное обустройство территории», — пишет Строков.

По его мнению, Ковш отлично впишется в прогулочный маршрут от набережной Оби через набережную Барнаулки и вдоль улицы Чехова. Также к нему примыкает территория исторического памятника — первой городской электростанции. Подборка фото электростанции:

В своем посте Строков приводит два фото Ильи Варламова, на которых запечатлен парк Победы в Белгороде. Публикуем их ниже:

Данную идею можно было бы воплотить на другом берегу Ковша – на острове Побочень (Отдыха). Там как раз существует зеленая зона, которая требует лишь ухода и благоустройства.

Что касается предлагаемого Строковым варианта, то он вряд ли возможен, поскольку от набережной Барнаулки улица Чехова ведет к многоэтажкам на берегу Ковша. Зеленую зону там организовать попросту негде.

Впрочем, и воды там скоро не останется, поскольку данную часть Ковша давно планируют засыпать и до сих пор не сделали этого только из-за продолжающихся судебных тяжб. Чьей бы победой они не закончились – засыпка планируется обеими сторонами конфликта.