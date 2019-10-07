От Павловска до тайги: как президент России отмечает свои дни рождения?

Новости 07.10.2019 13:15 3598

Фамилия этого человека превратилась в настоящий бренд, а имя достойно уважения. Многие продолжают поддерживать и восхищаться его мощью, как в физическом, так и в политическом плане.

День рождения президента России Владимира Путина приходится на 7 октября. В 2019 году ему исполнилось 67 лет. Редакция «Политсибру» решила вспомнить, как глава государства отмечал свои дни рождения, начиная с 2000-го года.

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Первый президентский срок

1. Свой день рождения в президентской должности Владимир Путин впервые отметил в октябре 2000 года в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга. Празднование проходило в ресторане русской кухни «Подворье», а вечером глава государства побывал в Мариинском театре на опере Петра Чайковского «Мазепа».

2. В 2001 году в день своего рождения Владимир Путин провел экстренное совещание с министром обороны РФ Сергеем Ивановым, директором ФСБ Николаем Патрушевым и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Анатолием Квашниным. Оно было вызвано событиями в Афганистане, где США совместно с Великобританией без санкции Совета безопасности ООН начали 7 октября 2001 года военную операцию "Несокрушимая свобода". Позднее глава государства отпраздновал свое 49-летие вместе с семьей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

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3. Свой 50-летний юбилей российский президент в 2002 году отмечал в Кишиневе, где принимал участие в саммите СНГ. После переговоров главы стран были приглашены на обед в российское посольство, а также посетили Криковские подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина. Вечером, после возвращения в Москву, президент РФ дал ужин, на который, по сообщению пресс-секретаря главы государства Алексея Громова, были приглашены члены правительства РФ, руководство Федерального собрания, администрации президента, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высшие военачальники, президент Российской академии наук и др.

4. День рождения в 2003 году Владимир Путин отметил в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково он встретился с Валентиной Матвиенко, избранной накануне губернатором города, и вице-премьером правительства РФ Владимиром Яковлевым. Затем глава государства прибыл на теплоход «Нью Айленд» у набережной Невы, где состоялся праздничный банкет.

Второй президентский срок

5. Торжественный ужин по случаю дня рождения Владимира Путина прошел в Стрельне под Питером в 2004 году. На нем присутствовали политики и деятели культуры.

6. 7 октября в 2005 году президент РФ встретился в Санкт-Петербурге с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Вечер Путин провел в Константиновском дворце за переговорами с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

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7. Глава государства вновь отметил день рождения в Северной столице в 2006 году, где, в частности, встретился с губернатором города Валентиной Матвиенко.

8. Свое 55-летие Владимир Путин в 2007 году отметил в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. Среди приглашенных были тогдашний премьер-министр Виктор Зубков, первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Сергей Собянин.

Период работы премьер-министром

9. 7 октября 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин провел в рабочей командировке в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце он принял участие в презентации фильма "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным". Спустя несколько дней, 10 октября в Ново-Огарево премьер-министр показал журналистам двухмесячного уссурийского тигренка, подаренного ему на день рождения. Тигрица, названная Машей, была затем передана в геленджикский "Сафари-парк".

10. В свой день рождения Владимир Путин в 2009 году провел встречу с президентом РФ Дмитрием Медведевым, где обсуждалась социально-экономическая ситуация в стране. Затем глава правительства встретился с писателями. Участники встречи подарили имениннику свои книги с дарственными надписями.

11. Свой 58-й день рождения в 2010 году премьер Владимир Путин встретил в Санкт-Петербурге, где участвовал в совещании по реализации программ развития ведущих университетов страны, а также переговорах с представителями Ленинградской федерации профсоюзов.

12. 7 октября в 2011 году глава правительства Владимир Путин провел в Москве. В частности, в этот день он выступил на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Третий президентский срок

13. В 2012 году Владимиру Путину исполнилось 60 лет (к этому времени он вновь занял пост президента РФ). Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что "нынешний юбилей президент отметит в Санкт-Петербурге, в кругу родных и друзей, камерно". Рабочих встреч у главы государства запланировано не было, поздравления он принимал по телефону.

14. 7 октября в 2013 году президент РФ находился на индонезийском острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, день рождения Владимира Путина был "рабочим". Перед началом пленарного заседания лидеры стран АТЭС поздравили российского президента с днем рождения. Хозяин встречи, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре. Премьер Японии Синдзо Абэ во время двусторонней встречи преподнес президенту России в подарок сакэ, а председатель КНР Си Цзиньпин - торт.

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15. Впервые за годы работы на высших государственных постах Владимир Путин в 2014 году взял выходной на свой день рождения и улетел в сибирскую тайгу, за "300-400 км от ближайшего жилья".

16. 7 октября в 2015 году президент РФ Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсудил военную операцию в Сирии. Вечером глава государства принял участие в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги, в котором забросил семь шайб, внеся значительный вклад в победу своей команды "Звезды НХЛ" над "Сборной НХЛ" со счетом 15:10.

17. В 2016 году глава государства не проводил каких-либо публичных мероприятий в свой день рождения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел праздник в кругу родных, близких и друзей.

18. В день своего 65-летия в 2017 году Владимир Путин участвовал в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также провел ряд телефонных переговоров с лидерами зарубежных государств. Также, по информации СМИ, в Сочи состоялась частная встреча российского президента с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Четвертый президентский срок

19. В 2018 году Путин отпраздновал свой день рождения в кругу семьи. К нему также прилетел премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, чтобы поздравить и в то же время обсудить международные проблемы.

20. В 2019 году президент РФ Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу снова побывали в сибирской тайге, где собирали грибы и ягоды.