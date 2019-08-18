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Тихая эмиграция: алтайские пограничники снова задержали нарушителей границы

Новости
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Пограничники продолжают задерживать нарушителей на государственной границе между Россией и Казахстаном. На этот раз было задержано несколько туристических групп на горе Белухе Восточной в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Алтай.

Маршрут следования туристов проходил в районе пересечения российско-казахстанской границы. В итоге были оштрафованы около 40 человек, среди которых были граждане России и иностранцы. По данным ведомства, на гору Белуху можно подняться несколькими способами, один из них – с пересечением государственной границы.

«Коммерческие турфирмы при организации похода утаивают от клиентов эту особенность, что приводит к задержанию групп пограничниками. Согласно законодательству, нарушителям границы грозит штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы до двух лет», - говорится в сообщении управления.

Алтайские пограничники напоминают, что на Белуху Восточную ведут несколько туртрасс по территории России, которые проходят вблизи границы, но не пересекают ее.

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Напомним, что подобные истории в последнее время уже происходили. В частности, в середине августа пограничники задержали более 20 нарушителей режима государственной границы, которых обнаружили на высоте более 3,5 тысяч м. 

Позднее, появилось сообщение о задержанном пограничниками на участке села Староалейского Третьяковского района злоумышленника, который готовил план побега в течение года. В качестве легенды он взял за основу историю с задержанными туристами. Свою попытку пересечь границу, он мотивировал тем, что сам является туристом, однако позднее выяснилось, что это ложь.

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Автор: Политсиб.ру

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