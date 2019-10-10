ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

Новости 07.10.2019 19:31 486

С 7 октября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов в рамках программы «Победа над формальностями», снизив ставку на 0,25 п.п. до 8,9%. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.

Программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 кв.м по ставке от 8,9%. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять от 30% от стоимости квартиры.

«Стратегические цели ВТБ – клиентоориентированность и цифровизация - обеспечивают максимально удобные для заемщиков банка услуги. Теперь клиент сможет получить решение по кредиту по двум документам всего за сутки по ставке от 8,9%. Мы уверены, что такое предложение позволит семьям решить жилищный вопрос не только быстрее, но и по выгодным ценовым параметрам», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.

За девять месяцев 2019 года в рамках программы «Победа над формальностями» банк заключил более 33 тыс. сделок на сумму около 80 млрд рублей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.