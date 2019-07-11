Недвижимость в Алтайском крае ощутимо подорожает – Минстрой

Минстрой повысил в четвертом квартале 2019 года среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Алтайском крае. Согласно приказу министерства, средняя стоимость «квадрата» увеличится почти на 2 тысячи рублей – до 36 832 рублей. Ранее сообщалось, в третьем квартале текущего года данный показатель составлял 34 845 рублей, а в первом полугодии 34 038. По отдельным субъектам прибавка дойдет до 5 тысяч рублей.
Самое дорогое жилье, по-прежнему, продается в Москве: средняя стоимость кв.м в столице в 2019 году будет составлять 105 043 рубля. Самое дешевое – в Саратовской области – 30 000 рублей за «квадрат».
Данный показатель с июля составляет 34 845 рублей
Минстрой устанавливает это значение в начале каждого квартала. В последнее время ведомство заметно увеличивает его во всех регионах страны, что связано с прогнозируемым ростом рыночных цен на фоне происходящих законодательных изменений.
Отметим, данная сумма складывается из данных Росстата о стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках, также аналитики ориентируются на себестоимость строительства в различных субъектах страны.
Интересно, что среди сибирских регионов недвижимость в Алтайском крае остается одной из самых дешевых. Так, в Новосибирской области один квадрат будет стоить в среднем 48 301 рубль, а вот самая низкая – в Республике Хакасия (36 039 рублей). Раньше минимальный уровень держался в Республике Алтай, однако, теперь он неожиданно превысил показатель Алтайского края, достигнув 39 608 рублей.
Добавим, что данная стоимость устанавливается в каждом регионе как основа для расчетов сумм различных социальных выплат, которые предоставляются отдельным категориям граждан на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Однако в настоящее время этот норматив значительно отличается от фактической рыночной цены. К примеру, в Барнауле в настоящий момент средняя стоимость одного квадратного метра на рынке первичного жилья составляет 49,1 тыс. рублей. На вторичном рынке общая цифра по городу в среднем снизилась на 3 тысячи рублей за кв. м. (до 51 000 рублей).
Один квадратный метр квартир на первичном рынке в подорожал на 1 тысячу рублей
Как пояснил «Политсибру» директор ООО «Вотэтодом» Сергей Фефелов, строительная себестоимость или формирование закупочной цены - это разные условия финансирования и, соответственно, разные цифры:
«При расчётах государство не учитывает площадь балконов, а в коммерческих условиях балконы учитываются с коэффициентом 0.5 и их стоимость строительства сопоставима с основной квартирой. Норматив устанавливается министерством на каждый квартал и применяется органами власти для расчета размеров социальных выплат различным категориям граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств. Например, для коммерческих застройщиков фактическая стоимость кв.м составляет 34500 рублей за вычетом балкона».