Недвижимость в Алтайском крае ощутимо подорожает – Минстрой

Новости 07.10.2019 11:30 102

Минстрой повысил в четвертом квартале 2019 года среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Алтайском крае. Согласно приказу министерства, средняя стоимость «квадрата» увеличится почти на 2 тысячи рублей – до 36 832 рублей. Ранее сообщалось, в третьем квартале текущего года данный показатель составлял 34 845 рублей, а в первом полугодии 34 038. По отдельным субъектам прибавка дойдет до 5 тысяч рублей.

Самое дорогое жилье, по-прежнему, продается в Москве: средняя стоимость кв.м в столице в 2019 году будет составлять 105 043 рубля. Самое дешевое – в Саратовской области – 30 000 рублей за «квадрат».

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Минстрой устанавливает это значение в начале каждого квартала. В последнее время ведомство заметно увеличивает его во всех регионах страны, что связано с прогнозируемым ростом рыночных цен на фоне происходящих законодательных изменений.

Отметим, данная сумма складывается из данных Росстата о стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках, также аналитики ориентируются на себестоимость строительства в различных субъектах страны.

Интересно, что среди сибирских регионов недвижимость в Алтайском крае остается одной из самых дешевых. Так, в Новосибирской области один квадрат будет стоить в среднем 48 301 рубль, а вот самая низкая – в Республике Хакасия (36 039 рублей). Раньше минимальный уровень держался в Республике Алтай, однако, теперь он неожиданно превысил показатель Алтайского края, достигнув 39 608 рублей.

Добавим, что данная стоимость устанавливается в каждом регионе как основа для расчетов сумм различных социальных выплат, которые предоставляются отдельным категориям граждан на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Однако в настоящее время этот норматив значительно отличается от фактической рыночной цены. К примеру, в Барнауле в настоящий момент средняя стоимость одного квадратного метра на рынке первичного жилья составляет 49,1 тыс. рублей. На вторичном рынке общая цифра по городу в среднем снизилась на 3 тысячи рублей за кв. м. (до 51 000 рублей).

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