Фоторепортаж: как прошел финал Student Hockey Challenge в Барнауле

Новости 07.10.2019 11:00 136

Студенты команды Алтайского края «Динамо-Алтай» стали двукратными чемпионами студенческого турнира Student Hockey Challenge. Финальный матч состоялся в воскресение, 6 октября в стенах «Титов-Арены».

Как пояснили «Политсибру» в министерстве спорта Алтайского края, победившая команда в следующем году проводит турнир на своей территории.

Барнаульцам в финале противостояла команда ННГУ им. Лобачевского (Нижний Новгород). По итогам игры счет был 4:2 в пользу местных игроков.

Лучшим нападающим турнира признан 17-й номер «Динамо-Алтай» Илья Шубович. Лучший голкипер – Владимир Жуков (ННГУ, Нижний Новгород). Самый ценный игрок – Максим Чирков («Динамо-Алтай»).

Напомним, что в прошлом году в Красноярске барнаульцы одержали верх над соперниками из Словакии со счетом 4:3.