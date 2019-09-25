Рейтинг городов России: какие места в нем заняла Сибирь?

Рейтинг российских городов по уровню зарплат опубликовало РИА "Новости". Барнаул занял в нем 77 место из 100. В Топ-10 не вошел ни один город из Сибирского федерального округа.
Иркутск получил 14 место в рейтинге, средняя зарплата здесь составляет 47,2 тысячи рублей. Этого хватит на 2,57 стандартного потребительского набора.
Красноярск оказался на 18 месте, с зарплатой 46,7 тысяч рублей (2,5 набора), Кемерово занял 19 место с зарплатой 41,9 тысяч рублей (2,48 набора), следом, на 20-м месте, идет Томск, где зарплата составляет 44,1 тысячи рублей (2,42 набора). 23 место занял Кызыл с зарплатой 41.4 тысячи рублей (2,32 набора). 31 место получил Абакан, с зарплатой 40,2 тысячи рублей (2,21 набора), 35 строку рейтинга занял Омск, с зарплатой 36,4 тысяч рублей (2,17 набора), 37-ю – Новосибирск, где зарплата составляет 42 тысячи рублей (также 2,17 набора).
В среднем размер пенсии в России составляет 14,2 тысячи рублей в месяц
Горно-Алтайск оказался на 73-м месте, зарплата здесь составляет 34,8 тысяч рублей (1,81 набора). На 77-м – Барнаул, с зарплатой 31,4 тысячи рублей (1,75 набора).
В последнюю десятку вошли Смоленск, Иваново и города Северного Кавказа. В первой десятке – Москва, Петербург и города Севера.