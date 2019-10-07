Бийчанин «заминировал» дом, причинив ущерб в 1,5 млн рублей

Новости 07.10.2019 10:40 84

Жителя Бийска судят за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, нетрезвый бийчанин в декабре 2018 года позвонил с сотового телефона в пожарную службу и сообщил, что в одном из домов города заложено взрывное устройство.

«Мужчина сказал, что в вышеуказанном доме заложено взрывное устройство, в случае неисполнения его приказов, он взорвет дом», - говорится в сообщении прокуратуры.

По тревоге были подняты оперативные службы города. Но в ходе обследования здания взрывного устройства не обнаружили.

В итоге Пенсионному фонду Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Бийский городской суд для рассмотрения по существу.