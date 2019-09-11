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После болезни скончался вице-спикер Совфеда

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Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.Там добавили, что похороны сенатора состоятся во вторник, 8 октября, на Троекуровском кладбище.

Председатель этого комитета Вячеслав Тимченко заявил, что сенатор умер после продолжительной болезни, передает «РИА Новости». «Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», — сказал Тимченко.

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Сенатор был болен, сообщили РБК в пресс-службе верхней палаты. Бумшин родился 4 октября 1958 года в Нижегородской области, где окончил местный государственный университет и впоследствии получил степень кандидата экономических наук. В девяностых Бумшин был депутатом Госдумы и замглавы Федеральной налоговой службы. С 1998 по 2001 год занимал пост замминистра финансов. После этого политик представлял в Совфеде сначала Нижегородскую, а затем Ростовскую область. Вице-спикером верхней палаты он стал в 2013 году. Политик награжден несколькими медалями и орденами, в том числе в 2018 году — орденом Александра Невского.

Полномочия Бушмина в Совфеде истекали в сентябре 2020 года.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vesti.ru

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