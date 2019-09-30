На родине Акинфия Никитича, или Тульские политзарисовки. Часть 2

Новости 07.10.2019 7:10 198

...Возвращаясь к транспорту, не буду оригинальным, если сообщу, что в Туле он — постоянный объект критики для местных блогеров, а также для пары-тройки местных действительно независимых СМИ. Транспорт ругают за нехватку автобусов на маршрутах, за ветхость, за непрозрачность конкурсов на право перевозок, за то, что автопредприятия принадлежат Москве и т. д. В общем, критика мне показалась весьма узнаваемой.

На родине Акинфия Никитича, или Тульские политзарисовки Новости 30.09.2019 7:10 Первая часть заметок Евгения Берсенева по мотивам избирательной кампании в Тульскую облдуму 1912

Еще меня поначалу здорово напрягала необходимость рассчитываться за проезд при входе в автобус, «газель», троллейбус. Кондукторов на транспорте в Туле нет. Зато проезд там стоит всего 20 рублей, в то время как барнаульские транспортники берут 23-25 рублей, да и эта сумма им кажется недостаточной. В Туле владельцы транспортных предприятий не менее охочи до денег пассажиров и тоже с завидной регулярностью требуют прибавки. Не знаю, как муниципальная власть отбивается от них. Стоит также заметить, что уехать на тульском муниципальном транспорте из одного конца города в другой можно даже в полночь. Во всяком случае мне пару раз это удалось. На большинстве остановок есть электронные табло, сообщающие время подхода очередного транспортного средства и его номер. Это впечатлило. Особенно после воспоминаний о том, что в родной «столице мира» после 22.30 в центре города вполне реально не дождаться вообще никакого транспорта, вся надежда остается на такси.

Кстати, в тульском такси довольно странная схема формирования тарифов, в которой, похоже, не до конца разбираются даже коренные жители города. Скажем, ты можешь уехать с городской окраины в центр за одну сумму, а если еще и возвращаться назад, то сумма может быть меньше! Проверено неоднократно.

Но не только пешеходы критикуют тульский транспорт — водители тамошнего транспорта активно критикуют пешеходов. За то, что те могут переходить дорогу, где вздумается, а порою и когда вздумается, невзирая на пешеходные «зебры» и сигналы светофора. Вот такие «приветы из 1990-х» (в ту пору, помнится, в Барнауле подобное передвижение было в порядке вещей) довелось наблюдать постоянно.

Ощущение, что 1990-е годы в этом регионе далеко не ушли в прошлое то и дело возникало в ходе предвыборной кампании. Руководящая регионом команда выкладывалась по-максимуму, чтобы не дать пройти в областную Думу «неудобным» кандидатам. В ход шли приемы на грани фола и за гранью его. Использовались некие татуированные свастикой молодчики для нападения на оппонентов, рекламные фирмы отказывались принимать заказы на размещение билбордов оппозиционных партий и кандидатов. А слишком усердный избирком просто снял с дистанции 14 претендентов, которые могли создать сложности «нужным» кандидатам (ранее я упоминал этот «фокус» в связи с экологическими активистами). Это вызвало просто жуткий скандал, который обсуждался известными российскими общественниками, движением «Голос» и даже в администрации президента (АП).

Несмотря на это, оппозиции отыграть свое не удалось — снятых кандидатов не вернули в избирательные списки. Замечу, что некоторые местные эксперты высказывали вполне резонное соображение, что скандал с устранением видных оппозиционеров не слишком выгоден губернатору области — Алексею Дюмину, зато руки на нем грели те местные политики, что желают занять его место. Правоту этой версии могут подтвердить информационные вбросы, происходившие как раз во время избирательной кампании о том, что Дюмина якобы «забирают в Москву» - не то на должность замминистра обороны, не то на пост главы другого силового министерства. Выборы прошли, скандалы вроде улеглись, а Дюмин остался в своем кресле.

Самым крупным, пожалуй, был скандал с голодовкой известного российского зоозащитника, лидера «Альянса защиты животных» Юрия Корецких, потребовавшего честных выборах и закрытия мусорного полигона на Косой горе (называемого в народе «полигоном смерти»). Голодовка сильно напрягла региональные власти, но пообщаться с Юрием несколько дней никто не выходил. Наконец, для разговора был направлен мэр Тулы Юрий Цкипури, который ничем не рисковал — он все равно покидал свою должность, поскольку участвовал в выборах в областную Думу. Разговор состоялся, конкретных результатов он не принес, но после него голодовка была свернута.

Стоит вспомнить и о главных тульских брендах, которые вспоминаются большинству из нас при упоминании города и региона.

Тульские пряники. В городе они продаются в большом количестве. Однако, как рассказали местные жители, по старым, «классическим», рецептам и на должном оборудовании пряники производят только на «старой» кондитерской фабрике. На других предприятиях чаще всего купишь «новодел», который можно отведать в любом другом городе страны. Это правда — алтайский пряник по вкусу почти не отличается от сегодняшнего тульского. Зато, говорят, «старая» кондитерская фабрика делает пряники на заказ — особенно часто они требуются руководителям региона для подарков важным приезжим гостям. Из кондитерских изделий Тульской области менее (и явно незаслуженно) известна белевская пастила, которую выпускает предприятие в городе Белеве по рецептам фабрики Прохорова с XIX века. Свидетельствую - пастила отменная и настоящая. И ее вполне можно купить в Барнауле.

Тульский самовар. Такой же раритет, как и в Барнауле. Чай туляки предпочитают пить из чайника. Или пакетированный. Самовары же остались разве что в точках продажи сувениров. Но со своим самоваром туда лучше все-таки не ехать. Не поймут.

Тульское оружие. Тульский оружейный завод функционирует и продолжает выпускать продукцию. Правда, в регионе то и дело появляются сообщения о сокращениях на нем или даже грядущем банкротстве. Зерно истины в этих слухах заключается в том, что предприятие испытывает большие трудности, а реальный подъем военно-промышленного комплекса имеет не те масштабы, о которых приходится слышать и читать. Но это для нас дело привычное.

Завершить воспоминания хотелось бы на уже звучавшей «туристической» ноте. Один мой тульский знакомый, собирающийся побывать на Алтае, спросил: «Я вот знаю о красоте Алтая, горных районах. А вот в самом Барнауле что стоит посмотреть?» Признаюсь, я не сразу нашелся, что ответить. Набережную? Наверное.... Но не маловато ли для гостей? Может, стоит потрудиться и создать нечто такое, что привлекло бы в «столицу мира» гостей из других регионов? Неужели не сможем?...

Евгений Берсенев