Сколько денег получит Сергей Шубенков за «серебро» чемпионата мира?

Новости 07.10.2019 7:40 621

«Спорт-Экспресс» подсчитал, сколько денег получат российские спортсмены, участвовашие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе под нейтральным флагом.

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал на чемпионате серебряную медаль, уступив американцу Гранту Холлоуэю беге на 110 м с барьерами. Сколько призовых ему достанется?

Международная ассоциация легкоатлетических федераций платит за второе место 30 тысяч долларов (60 – за первое, 20 – за третье). Также она оплачивает проживание и авиабилеты участников.

Министерство спорта платит спортсменам зарплату 125 тысяч рублей, ещё 52 тысячи рублей – это президентская стипендия. Единовременная выплата за получение серебряной медали составляет 170 тысяч рублей.

Регионы выплачивают своим спортсменам от 20 до 100 тысяч рублей и более. Вряд ли в Алтайском крае эта сумма достигает максимального порога.

Всероссийская федерация легкой атлетики спортсменам не платит вовсе.

Также у участников соревнований могут быть спонсоры, условия договоров с которыми индивидуальны и могут содержать любые суммы. Как правило, речь идет максимум о нескольких сотнях тысяч долларов.

Таким образом, Шубенков, как серебряный призер чемпионата, может получить как минимум 2,3 млн рублей без учета спонсорских вознаграждений, если таковые имеются. Отметим, что около 30% принято отдавать тренеру и менеджеру.

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Всего на чемпионате в Дохе российские легкоатлеты завоевали шесть медалей. Золото - у Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту) – они могут получить минимум по 4,3 млн рублей. Илья Иванюк (прыжки в высоту), завоевавший бронзовую медаль, может заработать от 1,6 млн рублей. Серебряные награды получили, помимо Сергея Шубенкова, Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба).