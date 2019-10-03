Сколько денег получит Сергей Шубенков за «серебро» чемпионата мира?

«Спорт-Экспресс» подсчитал, сколько денег получат российские спортсмены, участвовашие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе под нейтральным флагом.
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал на чемпионате серебряную медаль, уступив американцу Гранту Холлоуэю беге на 110 м с барьерами. Сколько призовых ему достанется?
Также у участников соревнований могут быть спонсоры, условия договоров с которыми индивидуальны и могут содержать любые суммы. Как правило, речь идет максимум о нескольких сотнях тысяч долларов.
Таким образом, Шубенков, как серебряный призер чемпионата, может получить как минимум 2,3 млн рублей без учета спонсорских вознаграждений, если таковые имеются. Отметим, что около 30% принято отдавать тренеру и менеджеру.
В финале Шубенков преодолел дистанцию за 13,15 секунды
Всего на чемпионате в Дохе российские легкоатлеты завоевали шесть медалей. Золото - у Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту) – они могут получить минимум по 4,3 млн рублей. Илья Иванюк (прыжки в высоту), завоевавший бронзовую медаль, может заработать от 1,6 млн рублей. Серебряные награды получили, помимо Сергея Шубенкова, Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба).