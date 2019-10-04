Судьба экс-врача решилась после шумихи в СМИ

Новости 07.10.2019 9:35 114

Известный в прошлом барнаульский врач 79-летняя Надежда Щадрина, которая была вынуждена жить в полной антисанитарии, согласилась на госпитализацию.

Ранее сообщалось, что женщина после смерти сына осталась совсем одна. По словам соседей, у нее отнимаются ноги, при этом она отказывается обращаться в медучреждения.

Новость о том, что экс-врач «доживает свой век» в захламленной квартире вызвала общественный резонанс. После публикации в соцсетях ей начали помогать добровольцы и волонтеры.

Известному врачу Барнаула приходится жить в антисанитарии Новости 04.10.2019 12:05 У женщины отнимаются ноги, при этом она отказывается обращаться к врачам 517

По данным СМИ, женщину удалось уговорить на госпитализацию. На данный момент она находиться в больнице №12. Врачи сделали кардиограмму и рентген, приводят сообщение краевого министерства соцзащиты в паблике «Барнаул22».

Выяснилось, что ранее Надежда Щадрина длительное время была заведующей гинекологического отделения именно этого медицинского учреждения.