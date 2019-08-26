Профсоюзы недовольны планами властей по индексации зарплат работников культуры

Новости 07.10.2019 8:45 260

Тему оплаты труда обсудили власти Барнаула совместно с профсоюзными организациями. Дискуссия состоялась на круглом столе. Об этом сообщила председатель алтайской краевой организации Российского профсоюза работников культуры Лариса Зорина в своем профиле «ВКонтакте».

«На данный момент предусмотрено увеличение на 4.3% фонда оплаты труда (ФОТ), которое произошло 1 октября этого года. Но в 2020 уже будет повышение МРОТ. Бюджет города дотационный, по завершению Минфина края в дотациях муниципалитетам на повышение МРОТ средства предусмотрят», - написала Зорина.

По ее словам, городская администрация заверила, что эти средства будут выделены бюджетным учреждениям в полном объёме. Однако, средства для поддержания достигнутого уровня зарплат в этом году на следующий опять не предусматриваются.

Суд признал сокращение библиотекарей в Заринске незаконным Новости 26.08.2019 9:55 В Заринске суд восстановил на работе двух библиотекарей, незаконно уволенных весной в рамках оптимизации городской библиотечной сети 2100

Как сказал вице-мэр Вячеслав Химочка, решать город эту задачу будет, но в ручном режиме, то есть каждый месяц подсчета экономии, поступлений из внебюджетных источников, а уж потом, если этого не хватает, выделят дополнительно средства. Профсоюзы такой подход, конечно, не устраивает, указывает Зорина.

«Это признак нестабильной ситуации, отсутствия гарантий, невозможно сформировать систему оплаты и стимулирования труда. Нет гарантий индексации окладов, на чем мы настаиваем. Особенно остро стоит вопрос повышения окладов в ДШИ, о чем я доложила членам комиссии. Более невозможно достигать целевых показателей по зарплате за счет нагрузки учителей, многие работают на две и даже три ставки», - сообщила она.

В связи с такой обстановкой, было принято решение внимательно изучить проблему и просчитать цену вопроса.

«Вроде никакого достижения нет, но это шаг в сторону конструктивного диалога, потому что до этого мы получали только формальные ответы на наши требования, мол, зарплата у преподавателей хорошая, выше, чем во всех других школах края, что увеличат же на 4,3%, чего еще нужно, да и соотношение окладной и стимулирующей частей в зарплате 70 на 30, как рекомендовано РТК. Только вникать, признать, что окладная часть за счёт большой переработки преподавателей, как-то не хотели. Очень надеюсь, что власти города нас услышали!», - подытожила Лариса Зорина.