Более 2 млрд рублей предоставил Россельхозбанк алтайским аграриям на сезонные работы

Новости 07.10.2019 9:05 67

Объем выданных кредитов на проведение сезонных работ Алтайского регионального филиала Россельхозбанка к концу сентября 2019 года превысил 2 млрд рублей. Всего с начала текущего года на эти цели оформлено 130 кредитов, из них по льготной ставке 117 кредитов на сумму 2 млрд рублей.

Большую часть из оформленных средств, 1,6 млрд рублей, получили предприятия малого и среднего бизнеса.

Особое внимание Банк уделяет финансированию малых предприятий членов АККОР. С начала 2019 года 16 членов союза крестьянско-фермерских формирований Алтая оформили кредиты на сезонные работы по новой программе.

«Своевременно проведенные посевная и уборочная компании способствовали хорошему урожаю, который сейчас получают наши фермеры, в том есть доля и нашей заслуги – запрашиваемый и необходимый объем финансирования был предоставлен Банком нашим клиентам оперативно и в полном объеме», - отметил Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.