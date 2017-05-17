Семья из Алтайского края выиграла суд у «Марии-Ра»

Новости 05.10.2019 18:40 121

В Камне-на-Оби Анатолий и Ольга Волынкины подали иск на торговую сеть «Мария-Ра» и выиграли суд первой инстанции. Семья обратилась в Железнодорожный районный суд Барнаула в октябре 2018 года. Они требовали возместить им материальный ущерб из-за потери дома. Они считали, что это произошло по вине «Марии-Ра».

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Их жилище разрушили талые и грунтовые воды, которые подтапливали его из-за строительства магазина торговой сети на улице Ленинградской, 61, сообщают «Каменские известия». Суд учел несколько экспертиз в рамках судебного разбирательства. Они показали, что в разрушении дома есть вина «Марии-Ра». В сентябре 2019 года суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с юрлица деньги.

Однако решение суда пока не вступило в законную силу. Торговая сеть может попробовать оспорить его в вышестоящей инстанции.