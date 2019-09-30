Компания молодых людей изнасиловала девушку и избила таксиста в Алейске

Новости 05.10.2019 18:20 175

Четверо молодых людей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 27 сентября, подозреваются в совершении сразу нескольких преступлений. Один из участников компании — несовершеннолетний. Ему 17 лет. Остальным по 18-19.

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По данным алтайского СКР, они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 29-летней жительницы Алейска. За нее заступился 45-летний таксист, которого избили и бросили в багажник его же машины. Злоумышленники возили своих жертв, при этом у мужчины забрали золотое кольцо и деньги. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Правоохранители задержали двоих участников. Еще двое скрывались некоторое время. Их ориентировки распространили в СМИ и соцсетях. Недавно их тоже удалось задержать. Парням светят сроки за надругательство над девушкой, разбойное нападение и угон автомобиля. Им грозит до 10 лет лишения свободы.