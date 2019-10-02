Барнаульские депутаты рассказали о будущих ставках на имущество горожан

Новости 05.10.2019 18:00 343

С 2020 года вся недвижимость будет облагаться налогом по кадастровой стоимости. Многих собственников волнует вопрос, насколько увеличится их ежегодный налог на жилплощадь. Депутаты Барнаульской городской Думы поспешили успокоить горожан, заверив, что в некоторых случаях налог даже понизится, а в целом вырастет незначительно. Они считают расчет по кадастровой стоимости более справедливым.

Ранее «Политсибру» писал, что депутаты БГД могут принять решение об установлении предельной налоговой ставки на жилье по данным кадастровой оценки. Слушания пройдут на заседании БГД, 9 октября. В ряде сибирских городов, таких как Кемерово и Омск сейчас действует предельная ставка на жилье, которая составляет 0,3%. Исходя из проекта решения Барнаульской гордумы, такая же ставка ждет и физлиц в краевой столице.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в БГД Оксана Молодых считает, что депутатам стоит задуматься о введении дифференцированной ставки, которая, в отличие от предельной, была бы более справедливой. Она не исключила, что фракция СР в БГД может отклонить данные изменения.

Андрей Солодилов, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам городской Думы, рассказал, что переход к применению кадастровой стоимости — это требование федерального законодательства.

«Он направлен на восстановление равенства и справедливости в налогообложении: использовании более объективной базы для расчета налога и вовлечения в налоговый оборот «новостроек», - цитирует Солодилова сайт БГД. - Стоимость имущества и земли определяет КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки».

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Оценку проводят раз в пять лет. В этом году переоценке подлежат квартиры, индивидуальные домовладения, комнаты, гаражи и иные нежилые объекты. Результаты утвердят в ноябре. Уже 1 декабря опубликуют результаты переоценки недвижимости. Собственники могут увидеть из на сайтах Росреестра и краевого учреждения. Если они будут не согласны со стоимостью своего имущества, считая ее завышенной, то надо обращаться в комиссию при управлении имущественных отношений Алтайского края. Там должны разъяснить метод расчета. Крайняя мера — обращение в суд.

«Если платеж от новой базы увеличится, то его расчет будет осуществлен с понижающими коэффициентами, - пояснил Солодилов. - То есть темп роста платежа в 2021 году ограничен 20%, в 2022 году – 40%, а с 2023 года и далее - 10%. Такое правило действуют для тех, кто сейчас уплачивает имущественный налог. Проблема заключается в том, что сейчас идет переоценка имущества, а значит налоговая база еще не сформирована. Определить налоговую нагрузку граждан не представляется возможным. В связи с чем предложено установить ставки по Налоговому кодексу РФ (0,3% по жилью и гаражам, 2,0% по торговым и офисным центрам, 0,5% по прочим объектам)».

После формирования в 2020 году налоговой базы, с учетом новой кадастровой стоимости имущества, размеры ставок могут даже скорректированы в меньшую сторону, заверяют депутаты. При этом федеральные и местные льготы, освобождения от налога пенсионеров, сохранят в полном объеме.

«К решению вопроса надо подойти взвешенно, довести информацию до населения» - отметила депутат фракции ЛДПР в БГД Кристина Юстус. - Поясню: сейчас краевое учреждение проводит переоценку имущества. Ее результаты утвердят ноябре. При этом ставки налога необходимо установить в октябре. Это требование бюджетного законодательства. По выборочным данным мы видим существенное снижение нагрузки владельцев индивидуальных жилых домов. По квартирам и комнатам ситуация разная. У одних снижение, у других — рост. Для оценки требуется сформированная налоговая база».

Новые налоговые уведомления, с учетом измененных ставок, барнаульцы получат в 2021 году.